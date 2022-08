Laura Freddi: “Guarita da disturbi fisici dopo la nascita di mia figlia”

By

Laura Freddi è tornata a parlare della maternità. Solo dopo i 40 anni la bionda soubrette è riuscita a diventare madre. Un desiderio che aveva nel cuore da tempo e che è riuscita a realizzare in seguito all’incontro con l’attuale compagno, il fisioterapista Leonardo D’Amico. L’ex fiamma di Paolo Bonolis ha avuto la piccola Ginevra nel 2018, in seguito alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più, Laura Freddi ha spiegato che per anni ha dovuto lottare contro l’endometriosi, un disturbo che le impediva di concepire con facilità. L’ex Velina di Striscia la notizia si è sottoposta ad un intervento e poco dopo l’operazione è rimasta incinta della piccola Ginevra. Un piccolo miracolo per la Freddi, che fin da ragazzina sognava una famiglia numerosa.

L’endometriosi di Laura Freddi

Dopo il primo parto, però, i medici le hanno sconsigliato di avere altri figli per non incappare in enormi rischi. A malincuore, dunque, la piccola Ginevra resterà figlia unica. Dopo il parto, però, Laura ha notato che molti dei suoi disturbi fisici sono totalmente spariti.

“Mia figlia mi ha guarito. Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi e vivevo con gli antidolorifici. Adesso il dolore è scomparso. Mi considero una miracolata”

Una piccola percentuale di donne con l’endometriosi, infatti, dopo una gravidanza vede scomparire dal proprio corpo qualche sintomatologia. Proprio quello che è accaduto a Laura Freddi, che è praticamente rinata dopo l’arrivo della tanto desiderata Ginevra.

Il matrimonio di Laura Freddi

La showgirl ha ammesso di sentirsi più sana e più forte ma allo stesso tempo anche più sensibile, come del resto lo sono tutte le mamme. Laura Freddi ha inoltre rivelato che nella primavera 2023 convolerà finalmente a nozze con il compagno Leonardo D’Amico.

Per l’ex gieffina sarà il secondo matrimonio: dal 2006 al 2008 è stata sposata con l’imprenditore Claudio. Da tempo la Freddi è legata a Leonardo, un fisioterapista conosciuto grazie alla passione per il beach volley.

Nel 2018 la coppia ha avuto la piccola Ginevra, che ha reso la coppia più unita e stabile. I due potranno dirsi sì in chiesa visto che in precedenza Laura si è sposata solo con rito civile.