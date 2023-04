Momenti di grande emozione questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno, il noto e amato talk show condotto da Serena Bortone ssu Rai 1: una delle ospiti della puntata di quest’oggi, Manila Nazzaro, ha toccato le corde più intime del pubblico e degli affetti stabili presenti con il suo doloroso racconto riguardo all’aborto che ha sofferto nel 2020.

Oggi la ex Miss Italia e ex concorrente del Grande Fratello Vip è la mamma felice di due bambini, Francesco Pio e Nicolas, nati dalla relazione con il suo ex marito Francesco Cozza. Eppure, la soubrette ha alle spalle anche un terzo bebé che non ha mai visto la luce: nonostante tutto, non si tratta di un momento della sua vita che ha intenzione di nascondere.

Al contrario, Manila Nazzaro ha sfruttato il salotto della Bortone proprio per lanciare un messaggio a tutte le donne che, come lei, hanno avuto la sfortuna di perdere un figlio in grembo. Con la sua presenza nel programma, la Nazzaro (molto commossa) ha quindi voluto rompere quello che ha definito come un vero e proprio taboo dell’aborto, un evento tragico che non dovrebbe in alcun modo essere motivo di vergogna. “Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare“ ha commentato Manila Nazzaro, che ha poi giustamente aggiunto “Parlarne fa bene, è liberatorio. Non abbiamo colpe noi donne, eppure ci sentiamo in difetto, come se dipendesse da noi”.

Il discorso di Manila Nazzaro (che ha ovviamente trovato in Serena Bortone massima comprensione e grande empatia) ha portato Laura Freddi a sciogliersi in lacrime. Prima l'”affetto stabile” ha ammesso di aver compreso benissimo le parole della collega, visto che lei stessa è dovuta passare per lo stesso inferno (“Parlarne è un modo fondamentale per alleggerirsi” ha dichiarato). Poi si è chiusa nel silenzio e quando Serena Bortone le ha chiesto nuovamente la parola ha fatto fatica a continuare e ha iniziato a parlare con la voce spezzata e gli occhi lucidi. “Ho avuto una scossa da qui a tutto il corpo” ha aggiunto la Freddi.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro sull’ex Lorenzo Amoruso

La presenza della Nazzaro in trasmissione è stata anche un’occasione di parlare di Lorenzo Amoruso, l’ex sportivo con cui ha di recente chiuso una storia importante. Lo storico volto del Bagaglino però si è limitata a confermare che la storia d’amore è ormai finita, senza aggiungere particolari dettagli.

Manila Nazzaro si è limitata a dichiarare di non voler più piangere, e di voler portare avanti “la vera Manila”: le sue priorità ad oggi sono solo i suoi figli e la sua carriera. Tutto il resto, tutti i gossip, non sembrano contare più niente.