Laura Freddi ha rilasciato una lunga intervista a “Il Corriere della Sera” in cui ha parlato dei suoi amori passati, degli alti e bassi della sua carriera e di come il “Grande Fratello Vip” l’abbia salvata. La conduttrice, oggi ospite fissa a “Oggi è un altro giorno”, ha raggiunto il successo a 19 anni con “Non è la Rai”. Laura fu scelta da Gianni Boncompagni, con cui ha sempre avuto un ottima relazione: “Gianni con me si è sempre comportato più che bene, eppure lo bersagliavano di critiche, contro di lui c’era troppo accanimento, esagerato. Che poi eravamo poco truccate, innocenti, disciplinate. “Non vi illudete, questa fama potrebbe non durare”, ci ripetevano”. E con la star del programma cult degli anni ’90, Ambra Angiolini, come sono i rapporti oggi? “Siamo amiche. Ci sentiamo ancora oggi, per messaggino, parliamo dei nostri figli”.

Dopodiché, pochi anni dopo, arrivò un’altra grande occasione quando diventò la Velina bionda di “Striscia la Notizia”, insieme a Miriana Trevisan. Come ogni velina che si rispetti, anche la Freddi si è poi innamorata di un calciatore, Fabio Galante. Due anni dopo la sua esperienza nel Telegiornale satirico, infatti, Laura incontrò l’ex difensione dell’Inter tramite una cena tra amici organizzata dalla sua coinquilina di allora, l’ex vippona Cristina Quaranta. Da lì ebbe inizio una storia durata ben tre anni:

Era giovane e bello, giocava nell’Inter, io ero gelosissima, ora non più. Con Fabio diciamo che ce n’era bisogno, ho colto dei segnali importanti, ho cercato di perdonare, ma Milano era piena di vita, di distrazioni. Quelle poche volte che andavo a vederlo in tribuna, se per caso sbagliava un tiro, tutto lo stadio si voltava verso di me, come se fosse colpa mia. Forse pensavano che gli facessi fare la bella vita, in realtà eravamo molto casalinghi.

Insomma, in quegli anni Laura visse un vero e proprio momento d’oro: dal “Quizzone” prima con Gerry Scotti e poi con Amadeus, al “Zelig tour” con Claudio Bisio, fino ad arrivare “Buona Domenica”, quando fu contattata direttamente da Maurizio Costanzo: “Stavo per riattaccargli in faccia perché credevo fosse uno scherzo, inoltre avevo la febbre e un principio di colica renale. “Mi scusi, sto andando al pronto soccorso, mi può richiamare tra qualche giorno?”. E così ha fatto, per fortuna. Un periodo meraviglioso, la rifarei domani, ho nostalgia della tv di allora”.

Negli ultimi anni, però, la showgirl ha confessato di aver passato un periodo molto buio della sua vita e carriera, principalmente per problemi economici. Per questo, ha deciso di partecipare al “Grande Fratello Vip” tre anni fa, programma grazie al quale è riuscita ad uscire da questo tunnel:

Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste. Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando. Con le cartoline verdi degli avvisi di pignoramento avrei potuto farci un albero di Natale. Mi sono risollevata con il cachet del Grande Fratello Vip, una mano santa.

Spazio, poi, alla famosa storia d’amore con il conduttore Paolo Bonolis, con cui è stata legata dal 1990 al 1995. L’ex vippona lo ha definito come una delle persone più importanti della sua vita, che le fece scoprire un mondo ricco di ironia e culture. Insieme, viaggiarono molto, ma, a quanto pare, Bonolis ha finito poi per portare negli stessi posti la futura moglie Sonia Bruganelli: “Con Sonia, sua moglie, ormai siamo diventate amiche, tanto che quando si è assentata per due puntate dal Gf Vip ha voluto me come opinionista al suo posto ed è stato un grande gesto. Abbiamo scoperto che ci ha portato in vacanza negli stessi posti: Polinesia, New York, oggi ci ridiamo”. Ma la relazione tra le due non è sempre stata idilliaca, anzi, all’inizio l’opinionista del “Grande Fratello Vip” detestava l’ex fidanzata del marito:

Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio. Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano.

Paolo e Laura sono amici ancora oggi, ma c’è qualcosa che non ha mai sopportato del paroliere? “Guidava macchine tremende, tipo una vecchia Escort blu metallizzato con uno specchietto bianco rimediato allo sfascio, un accrocco, mi vergognavo ad andarci in giro. Paolo invece non ci faceva caso. Orologi, auto, vestiti, era spartano, parsimonioso. Una volta, ospite dei miei genitori, ad Acilia, voleva una sigaretta, in casa non ce n’erano; perciò fece il giro di tutto il palazzo, porta a porta, per farsene offrire una. In accappatoio e ciabatte. Regali? Si. Ricordo un tremendo set di valige gialle”.

Ad oggi, la Freddi è legata al fisioterapista della nazionale italiana di beach volley, Leonardo D’Amico, che ha conosciuto proprio durante una partita, durante la quale si fece male a tre dita: