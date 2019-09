Laura Freddi, Vieni da Me: l’intervento di Ambra e i rapporti con Bonolis

Laura Freddi a Vieni da Me: Ambra chiama in diretta e scatta l’emozione. Paolo Bonolis? “Avrei voluto andare avanti… Quando ero incinta mi ha toccato il pancino a un evento”

Laura Freddi a ruota libera. La showgirl è sbarcata nel salotto di Vieni da Me, concedendo una ricca chiacchierata a Caterina Balivo. Tanti gli argomenti sul piatto: la carriera, i legami con alcuni volti celebri dello spettacolo, curiosità private e tanto altro. Addirittura durante la diretta è intervenuta a gran sorpresa Ambra Angiolini, che è giunta in trasmissione per via telefonica dalla Slovenia dopo essere stata citata nella puntata. Infine si è parlato della celebre storia d’amore che la conduttrice ebbe con Paolo Bonolis.

“Maurizio Costanzo mi ha fatto piangere”

Si comincia parlando di Maurizio Costanzo, personaggio con cui Laura ha lavorato per diverso tempo. “Ti ha mai fatto piangere?”, chiede la Balivo. “Sì” risponde secca la Freddi. Caterina è presa in contropiede: “Raccontami tutto…”. “Abbiamo passato dei periodi in cui non ci parlavamo. Ma con la sua perseveranza e il suo lavoro mi ha sbloccato. Lui mi ha sempre rimproverato di non essere molto ambiziosa. Io amo il mio lavoro ma non ho mai sgomitato per farlo.” Dopo il bastone arriva la carota: “Maurizio è un bagaglio culturale immenso e non ti fa mai annoiare. Se fossi sola su un’isola deserta, lo porterei con me.” Si passa a ricordare la sua esperienza da velina a Striscia la Notizia. “Iacchetti è un angioletto, Ezio Greggio non si ferma mai, è più birichino”, confida la conduttrice sorridendo.

La chiamata in diretta di Ambra

Durante la puntata si è parlato anche di Ambra Angiolini che ha condiviso diverse esperienze televisive con Laura. E la compagna di Allegri, dalla Slovenia, luogo in cui sta girando una fiction, ha chiamato inaspettatamente in diretta, cogliendo tutti alla sprovvista. “Ma sei tu davvero?”, chiede una sorpresa Balivo. Sì, è proprio lei. La Freddi le fa eco. “Mai me lo sarei aspettato…“. Ambra ride, scherza e ricorda la trasmissione Italieni, risalente al 2000, di cui fu protagonista proprio con Laura. Il programma ebbe poco successo. La Angiolini nota che lo show non compare nemmeno su Wikipedia. “Sei una meraviglia della natura, sono contenta di averti ritrovata”, chiosa Ambra riferendosi alla Freddi prima di salutare. “Che giornata”, esclama la showgirl romana, visibilmente emozionata.

“Mi fermano ancora per strada chiedendomi se Bonolis è mio marito”

Infine si affronta il capito Paolo Bonolis, ex storico di Laura. “Storia bella, vera, ci rispettiamo. Il pubblico si è affezionato molto alla nostra storia, mi fermano ancora per strada per chiedermi se è mio marito“, narra la showgirl che aggiunge: “Io avevo 19 anni, lui undici più di me quando è iniziata… Mi sarebbe piaciuto andare avanti insieme”. Le cose invece andarono diversamente. Oggi sono felici entrambi e c’è ancora gran rispetto. “Quando ero incinta Paolo mi ha messo la mano sulla pancia a un evento”, confida, a riprova che i rapporti sono ottimi, specificando che non c’è alcuna gelosia e che ha conosciuto anche l’attuale moglie del conduttore, Sonia Bruganelli.