Laura Freddi dimagrita dopo la gravidanza e il parto di Ginevra

Laura Freddi e la sua perdita di peso dopo il parto

Laura Freddi, showgirl e conduttrice televisiva, si racconta in un’intervista a Di più, rendendo tutta Italia partecipe della sua gravidanza e del suo primo parto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, finalmente felice di aver realizzato il suo più grande sogno, esser diventata mamma, spiega i primi mesi di maternità. “Io e Ginevra viviamo praticamente in simbiosi. E’ una vera mangiona e ad allattarla ci penso esclusivamente io, senza l’ausilio di biberon e latte artificiale”. Quello che preoccupa la Freddi è che, proprio a causa del continuo allattamento, non smette di dimagrire. La bionda attrice confessa, infatti, di aver perso oltre i sette chili dopo aver dato alla luce la piccola Ginevra.

Laura, il lavoro e Ginevra

Per evitare un allontanamento drastico alla bimba, Laura, su consiglio del medico, confessa di aver iniziato delle vere e proprie manovre di distacco per quando gli impegni professionali la terranno lontana da casa per diversi giorni. In questo modo, frutta e pappine permetteranno alla neo mamma di fuggire alla continua perdita di peso nella quale si è, ultimamente, imbattuta. “Il mio compagno di sicuro mi darà una mano”, riferendosi al fedelissimo compagno Leonardo, fisioterapista 39 enne, al suo fianco da ormai un bel pò di anni.

Zero ginnastica e mamma a tempo pieno

Prima della gravidanza, la showgirl, conduceva una vita piuttosto frenetica e il suo aspetto estetico rappresentava al meglio il suo stile di vita. “Avevo una forte massa muscolare perchè giocavo a beach volley”. La si ricorda, infatti, spesso impegnata in eventi organizzati contro la violenza sulle donne, dei quali, la stessa ex gieffina, rivestiva l’importante ruolo di madrina. Oggi, con la nascita di Ginevra, invece, zero ginnastica, zero sport, zero movimento. Mamma a tempo pieno durante tutto l’arco della giornata.