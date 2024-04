Laura Efrikian: “Brando e Raffaella, cosa penso: ero preoccupata”

Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi con cui interpretava i “musicarelli”, è intervenuta lungo le colonne del settimanale Di Più Tv ed ha parlato della scelta del nipote Brando di partecipare a Uomini e Donne. Inoltre ha detto la sua sulla scelta del giovane che, nel dating show di Maria De Filippi, alla fine del suo percorso ha deciso di legarsi a Raffaella Scuotto e di allontanarsi dall’altra pretendente, Beatriz D’Orsi.

Parla Laura Efrikian: le parole sulle scelte del nipote Brando, ex tronista di UeD

Zia Laura ha esordito dicendo che è molto legata a Brando e che ha seguito attentamente i mesi trascorsi dal ragazzo a Uomini e Donne. L’ex consorte di Morandi, a proposito dell’esperienza del nipote su Canale Cinque, inizialmente era piuttosto timorosa, in quanto pensava che l’ambiente del piccolo schermo potesse essere per il ragazzo un contesto non ideale.

“Quando mi ha comunicato che avrebbe partecipato al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne mi sono preoccupata per lui. Brando si è sempre mantenuto lontano dai riflettori, perché è uno sportivo nato. Così, quando mi ha detto che voleva fare questa esperienza, mi sono agitata, ma poi, vedendo quanto piacesse, sono stata contenta di questa sua decisione”.

Raffella Scuotto riceve la ‘benedizione’ della zia di Brando

Laura stravede per il nipote ed ha assicurato che “è proprio un Efrikian”, capace di mantenere alto il cognome della famiglia. “L’educazione che gli è stata insegnata è venuta fuori. E poi mi piaceva Raffaella, sono contenta che si siano messi insieme”, ha aggiunto la zia che è stata piacevolmente colpita dalla giovane campana.

L’ex di Morandi ha poi approfondito il tema della separazione dei genitori di Brando. I due si lasciarono quando lui aveva soltanto dieci anni. Mamma e papà Gianluca decisero di prendere strade sentimentali differenti mentre vivevano negli Stati Uniti. Una scelta che ancora oggi viene ricordata da Laura con profonda sofferenza.

“A quel punto – ha spiegato sempre a Di Più la zia dell’ex tronista – la mamma di Brando è rientrata in Italia e, proprio nella famiglia dell’ex marito, quindi in mio fratello e in sua moglie Silvia, ha trovato un grande supporto. E Brando ovviamente si è legato tantissimo ai nonni”.

“Non abbiamo mai parlato dei film che facevo. Però in molti dicono che mi assomiglia e questo mi rende molto orgogliosa…”, ha concluso l’attrice.

Brando e Raffaella dopo Uomini e Donne: progetti e distanze

Al momento la love story tra Brando e Raffella pare che proceda a vele spiegate, anche se vissuta a distanza. Lui dimora a Treviso, lei a Napoli. Intervistati di recente a Verissimo, i due piccioncini hanno rivelato che il gap geografico è un problemino da risolvere laddove la relazione dovesse proseguire e diventare solida. Per il momento cercano di organizzarsi per incontrarsi il più possibile e vivere giorni romantici per approfondire la conoscenza.