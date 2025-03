Laura Cremaschi sulle critiche alle labbra: “Non è un effetto voluto”

Laura Cremaschi, influencer e volto del game show di Canale 5 Avanti Un Altro, nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di sfogo per rispondere ad alcune critiche ricevute. Negli ultimi giorni, difatti, la showgirl si è ritrovata al centro dell’attenzione a causa delle sue labbra, definite da diversi utenti troppo grandi ed il risultato di un capriccio estetico. Cremaschina ha quindi voluto spiegare il reale motivo della forma particolare della sua bocca mandando anche un messaggio estremamente importante ai suoi follower.

Lo sfogo di Laura Cremaschi sui social

L’influencer e volto del game show di Canale 5 Avanti Un Altro, Laura Cremaschi, ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram un post di sfogo. Nello specifico ha voluto rispondere ad alcune critiche ricevute in merito alle sue labbra, definite da alcuni troppo grandi e conseguenza di un ritocco estetico. Cremaschina ha esordito il video pubblicato sul social mostrando i numerosi messaggi ricevuti da parte di vari utenti, per poi rispondere agli stessi. Laura ha spiegato come non abbia fatto ricorso recentemente alla chirurgia estetica ma che la sua forma particolare delle sue labbra sia il risultato di alcune punturine fatte quando era molto giovane.

Cremaschi ha raccontato di come, purtroppo, non si sia affidata alla persona giusta e le abbiano iniettato un materiale non riassorbibile, probabilmente del silicone. Questo, con il passare del tempo, si è spostato causandole l’attuale forma della sua bocca. Dopo aver spiegato ciò, l’influencer ci ha tenuto a mandare un importante messaggio ai suoi follower. Partendo dalla sua esperienza personale, Cremaschina ha invitato le persone a non soffermarsi sull’aspetto fisico altrui muovendo critiche a riguardo. Ha sottolineato come ognuno di noi non sia solo ciò che appare esteriormente, ricordando come i commenti possano rischiare di ferire qualcuno.

Laura ha poi evidenziato come, spesso, tali messaggi le arrivino da parte di donne, cosa che le fa ancora più male poiché in alcuni casi si tratta anche di madri che non danno un buon esempio ai propri figli. Il volto di Avanti Un Altro ha terminato il video ricordando a tutti che non siamo il nostro aspetto fisico, bensì le nostre storie, ed invitando a non vergognarsi per come si appare esteriormente. Infine ha domandato ai suoi follower se si siano mai sentiti così. Numerosi sono stati i messaggi di solidarietà ricevuti dall’influencer.