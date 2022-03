Laura Cremaschi sta con l’ex di Raffaella Fico: scoop di Chi Magazine

Laura Cremaschi, nota in tv per aver partecipato a Temptation Island e per essere la Bonas di Avanti un Altro, starebbe vivendo una storia d’amore in segreto con Alessandro Moggi, imprenditore e procuratore sportivo più che noto alla cronaca rosa nostrana per aver avuto una lunga relazione con Raffaella Fico. A lanciare lo scoop è Chi Magazine, che, nell’ultimo numero in edicola datato 2 marzo, ha raccontato che la showgirl bergamasca e il manager, nei giorni scorsi, sono volati alle Maldive, concedendosi una vacanza romantica. Sempre come rende noto il settimanale diretto da Alfonso Signorini, è quindi giunto al termine il legame sentimentale che, fino a un po’ di tempo fa, univa l’uomo d’affari a Elvira Savino, parlamentare di Forza Italia,

Al momento, né Moggi né la Cremaschi si sono pronunciati sulla notizia che li riguarda: nessuna conferma ma nemmeno alcuna smentita. Dalla serie: se son rose fioriranno. Spulciando i profili social dei due, in effetti, si nota che la Bonas alle Maldive c’è stata di recente, seppur non si è ritratta assieme a Moggi che, invece, sempre molto attento alla sua privacy, non ha pubblicato alcuno scatto della vacanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Moggi (@alessandro_moggi)

Tutto su Alessandro Moggi e Laura Cremaschi

Laura Cremaschi è nata a Bergamo il 1° gennaio del 1987. Dopo essersi diplomata, ha tentato la via dello sfavillante mondo dello spettacolo e della moda. A 19 anni è stata eletta Miss Padania: si è poi fatta notare in tv a Temptation Island prima di approdare nel vulcanico studio di Avanti Un Altro, in cui riveste il ruolo di Bonas al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Alessandro Moggi ha quindici anni in più della lombarda. Nato il 30 novembre 1972 a Civitavecchia, è cresciuto a Napoli. Suo padre è Luciano Moggi, ex dirigente calcistico la cui carriera è stata stroncata dal terremoto “Calciopoli”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 2000 Alessandro è convolato a nozze con Fabrizia Lonardi e i due sono diventati genitori di Ludovica Luna e di Luciano junior. Una volta naufragato il matrimonio, per anni Alessandro ha condiviso una relazione con la showgirl campana Raffaella Fico.