Laura Cremaschi di nuovo single: è finita con Alessandro Moggi

Continuano a rompersi coppie e legami in questo 2022. Adesso è toccato a Laura Cremaschi e Alessandro Moggi: si sarebbero lasciati. Fin quando si parlerà di indiscrezioni, di gossip e di scoop è sempre meglio non dare nulla per certo e per scontato. Tuttavia chi ha dato la notizia si è detto più che certo, parlando di una notizia ufficiale. Le fonti saranno ben vicine all’ex coppia e ben informate per poter riportare lo scoop con così tanta certezza.

Ieri Laura ha festeggiato il suo compleanno, magari l’assenza di Moggi alla festa avrà fatto scattare la curiosità degli addetti ai lavori. Così oggi Pipol Gossip ha annunciato la fine della storia d’amore tra Laura Cremaschi e Alessandro Moggi. Lei è unodei volti storici di Avanti un Altro, lui invece è un procuratore sportivo. Il cognome non inganna in questo caso, è proprio il figlio di Luciano Moggi.

Tra i due c’erano circa quindici anni di differenza, ma non hanno frenato la voglia di conoscersi e stare insieme. Si è cominciato a parlare di loro a marzo scorso, quando Chi Magazine aveva parlato di un viaggio romantico alle Maldive dei due. Alessandro Moggi è anche l’ex fidanzato di Raffaella Fico, per questo la notizia dell’avvicinamento alla Cremaschi destò ancor più curiosità.

L’intesa pare si sia esaurita, o forse non si è trasformata in un grande amore. Laura Cremaschi e Alessandro Moggi si sono lasciati, così riportano i gossip del giorno. Pare siano stati insieme circa un anno e a mettere la parola fine alla relazione sarebbe stata la Cremaschi. Sempre nella notizia del giorno si dice che non ci sarebbe possibilità di recuperare il rapporto: le porte a un eventuale futuro insieme sarebbero definitivamente chiuse.

Laura Cremaschi e Alessandro Moggi, le curiosità

Laura Cremaschi è nata a Bergamo, a 19 anni è stata eletta Miss Padania e ha cominciato a farsi largo in televisione. Prima di entrare a far parte della famiglia di Avanti un altro è apparsa anche a Temptation Island. Alessandro Moggi invece è nato a Civitavecchia ma è cresciuto a Napoli. Nella sua vita sentimentale è stato sposato e dal matrimonio sono nati i suoi due figli, Ludovica e Luciano junior. Poi è arrivata Raffaella Fico.