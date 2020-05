Laura Chiatti sorprende: “UeD è vita. GF, Zequila e Sossio? Penso questo”

Laura Chiatti inedita e sorprendente: le parole su Uomini e Donne (“Per me è vita”) e sul GF Vip. “Zequila ha sbagliato con Sossio…”

Laura Chiatti, una star fuori dagli schemi. La moglie di Marco Bocci da sempre è risultata anticonvenzionale. In un mondo come quello cinematografico, in cui spesso prima di tutto si coltiva la carriera e l’immagine sotto i riflettori, lei ha scelto un’altra via. Al primo posto ha messo sempre il tempo per sé e per la famiglia. Non c’è stato contratto che tenesse. E pazienza se ha rinunciato a qualche soldino in più negli anni. Non se ne è mai pentita. Ma Laura è un’interprete particolare anche per altri motivi: ad esempio non ha alcun problema a dichiararsi fan accanita di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. Non proprio programmi portati in palmo di mano da chi frequenta o vive il mondo cinematografico. Così, nell’ultima intervista rilasciata al magazine Chi, la Chiatti ha parlato anche di questo e molto altro (ad esempio il rapporto con il suo ex Francesco Arca).

Laura Chiatti: “Ho tifato Zequila, ma poi ha sbagliato con Sossio”

Cosa c’è di vero sulla voce che dice che Laura ami Uomini e Donne, il GF Vip e altri show televisivi ‘discussi’? “Per me sono vita”, spiega la Chiatti, “un mese senza Uomini e Donne è stato noiosissimo e sono fan del GF Vip: ho tifato Zequila, ma poi ha sbagliato con Sossio.” Non solo reality ‘rosa’, ma anche cronaca nera: “Sono attratta: non mi perdo una puntata di Storie Maledette, faccio parte dei Leosiners, i fan di Franca Leosini”.

Laura Chiatti e i legami con gli ex fidanzati: Faccio squadra con le donne”

Si parla spesso dell’amicizia che è riuscita a conservare con i suoi ex fidanzati… “Ho avuto la fortuna di scegliere persone speciali che mi hanno voluto bene anche quando l’amore è finito”, racconta l’attrice. “Oggi – aggiunge – amo i figli di Francesco Arca e la sua compagna Irene così tanto che la gente ci chiede come sia possibile. La verità è che faccio squadra con le donne, non sono gelosa, cerco sentimenti profondi.”