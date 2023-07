Laura Chiatti tuona contro Sfera Ebbasta: il concerto della discordia

Laura Chiatti, insieme a Marco Bocci e ai figli, ha assistito al concerto del noto rapper Sfera Ebbasta, andato in scena nella serata del 26 luglio. In occasione del Rock in Roma, l’artista si è esibito, accompagnato da Shiva, sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle. Non tutto sarebbe andato come previsto, in quanto l’attrice, poco dopo il concerto, si è scagliata contro il rapper. Ecco perché.

Laura Chiatti si scaglia contro Sfera Ebbasta: cosa è successo

Il motivo sarebbe da ricercarsi in un mancato saluto da parte di Sfera Ebbasta. Probabilmente, Laura e la famiglia ci tenevano ad incontrare l’artista dopo il concerto, ma avrebbero ricevuto un rifiuto che non è per niente andato giù all’attrice:

“Che peccato vedere un artista con molta molta molta molta molta strada ancora da fare, e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan“.

Il messaggio di Laura espresso nelle Instagram stories è stato accompagnato dalla canzone The real slim shady di Eminem, rapper di fama internazionale. Ripubblicate in altre pagine social, diversi utenti avrebbero contestato le parole dell’attrice, sottolineando come, secondo loro, quello espresso fosse niente più di un semplice capriccio. Altri invece si sarebbero soffermati sul fatto che gli artisti non siano dei burattini al servizio dei fan. Il gesto di Laura, nel complesso, pare abbia ricevuto molte critiche.

Sfera Ebbasta: l’invasione di un fan qualche giorno prima

Al di là delle parole di Laura Chiatti, per Sfera Ebbasta è periodo di concerti, con alcuni di questi che possono nascondere insidie inaspettate. Pochi giorni fa, infatti, durante il live a Francavilla al Mare, un fan è salito sul palco senza permesso, tentando di strappargli il microfono. L’evento aveva portato il rapper a rivolgersi agli addetti alla sicurezza, chiedendogli maggiore controllo sulla situazione. Nonostante ciò, l’accaduto non aveva compromesso l’andamento del concerto. Un caso simile era accaduto anche all’artista Geolier, che, in quell’occasione, fo costretto ad interrompere lo show a causa del comportamento dei fan.

Laura Chiatti: la precedente bufera mediatica

Per quanto riguarda Laura Chiatti, l’attrice era stata recentemente al centro di una tempesta mediatica a causa di alcune dichiarazioni fatte a Domenica In. Dopo aver spiegato che quando un uomo lavava i piatti le si abbassava l’eros, l’attrice finì in una vera e propria bufera, infastidendo attivisti e non solo. Fu il marito Marco Bocci, in una successiva intervista, a mettere i puntini sulle i su quanto accaduto.