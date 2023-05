Laura Chiatti e il polverone di Domenica In: parla Marco Bocci

In un’intervista concessa nelle scorse ore a Il Messaggero (nella cornice della fase promozionale del suo nuovo film da regista, La caccia) Marco Bocci ha tenuto a mettere i puntini sulle i rispetto al polverone che ha di recente travolto la moglie, Laura Chiatti.

L’attrice, proprio pochi giorni fa, si era resa protagonista di alcune dichiarazioni a Domenica In da Mara Venier che, amplificate dai social (come spesso accade in questi casi) si sono trasformate in una vera e propria tempesta mediatica. Ma che cosa avrà mai detto Laura Chiatti per aver fatto arrabbiare a tal punto il popolo del web? In sostanza, l’attrice aveva affermato che dal suo personale punto di vista se un uomo si mette a lavare i piatti in casa in lei cala l’ormone. Frasi, queste, che hanno infastidito e pure molto una certa frangia di attivisti (ma non sol0) che si battono per la parità fra uomo e donna, contro il sessismo e gli stereotipi di genere.

Ebbene, cosa ne penserà a questo punto il diretto interessato? Prevedibilmente, per Marco Bocci quello che è successo è stato decisamente fuori controllo. Interrogato nel merito della questione, l’attore e regista ha commentato: “Le sue parole sono state strumentalizzate. Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza”. Quando poi la giornalista Gloria Satta ha cercato di andare più a fondo, provando a capire qual è effettivamente la divisione dei ruoli in casa loro, Bocci ha negato di essere sempre “servito e riverito” dalla moglie, e ha aggiunto “Ci dividiamo i compiti come tutte le coppie”.

L’intervista, tra le altre cose, è stata anche un’occasione per Marco Bocci di parlare della malattia che l’ha colpito di recente. L’attore si è infatti preso un virus raro che ha gravemente compromesso quella parte del cervello che governa la memoria e la parola. Oggi sta decisamente meglio rispetto al passato, ma purtroppo non può certo dire che l’incubo sia definitivamente alle spalle. A proposito, ha precisato:

“Molte cose non le ricordo più. Ma me ne sono fatto una ragione. All’inizio è stato difficile, poi ho recuperato la parola e ho cercato di trasformare quella mia difficoltà in un punto di forza. Mi sono salvato tornando indipendente e riprendendo a lavorare”.

Laura Chiatti risponde alle polemiche per le sue frasi “sessiste”

Secondo alcuni haters, le parole di Laura Chiatti sui ruoli di moglie e marito in casa (e sul relativo equilibrio della libido) sarebbero in qualche modo sessiste e parte di un problema più grande. Il solito patriarcato interiorizzato, insomma. Lei però a farsi prendere a pesci in faccia da parte del web proprio non ci sta. Ecco dunque perché, a poche ore dalla trasmissione si è sentita in dovere di controbattere sui social, affermando: