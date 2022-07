Laura Chiatti, pochi giorni fa, esattamente il 15 luglio, ha tagliato il traguardo dei 40 anni. Tempo di bilanci e riflessioni per l’attrice che al magazine Chi ha parlato per la prima volta della crisi vissuta con il marito Marco Bocci lo scorso anno. Un giorno sì e l’altro pure il gossip mormora che la coppia sarebbe sul punto di lasciarsi. Nulla di vero, ha spiegato Laura, che ha però riferito che un momento di difficoltà c’è stato davvero nei mesi scorsi. Il matrimonio, però, non è mai stato in bilico.

Laura Chiatti parla per la prima volta del periodo difficile vissuto lo scorso anno con il regista Marco Bocci

“Ormai è una sorta di certezza”, ha ironizzato la Chiatti circa le voci incessanti che la vorrebbero lontana dal marito. Ma quando le è stato chiesto in modo più preciso di spiegare cosa sia accaduto l’estate scorsa, la risposta è cambiata, con l’interprete che ha ammesso che un periodo difficile c’è stato.

“Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”.

E lei e Marco come hanno fatto a superare l’impasse? Attraverso il dialogo e il confronto, ha raccontato sempre la Chiatti che ha però tenuto a precisare che il matrimonio non è mai giunto a un punto critico: “Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”.

Oggi tutto è superato e la passione continua a bruciare. “Quella ci tieni uniti più che mai”, ha chiosato Laura. Capitolo tradimenti: diversi spifferi, quando ci fu la crisi, sostennero che ci fossero state delle scappatelle del regista. Nulla di provato, quindi, è bene specificare che si è nel campo delle ipotesi senza prove. Quando alla Chiatti le si domanda se perdonerebbe mai delle corna, lei replica così: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale”.

E se succedesse davvero? Come reagirebbe a un tradimento concreto? “Lo perdonerei, odio l’ipocrisia. Ma se proprio dovesse accadere attuerei la legge del taglione”, ha detto ridendo. E con la gelosia? Come se la cava? Anche in questo caso Laura offre un ragionamento originale, spiegando che la gelosia è una perdita di tempo. Meglio concentrarsi su altro, sul “rispetto umano e sulla fiducia”.

Le tappe della love story tra Marco Bocci e Laura Chiatti

Bocci e la Chiatti hanno ufficializzato il loro fidanzamento nel gennaio 2014. La coppia, travolta dai sentimenti, si è sposata pochi mesi dopo essersi conosciuta. Il matrimonio infatti è stato celebrati il 5 luglio 2014 a Perugia nella Basilica di San Pietro. Marco e Laura hanno due figli, nati entrambi a Perugia: Enea (2015) e Pablo (2016).