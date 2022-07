Laura Chiatti e Marco Bocci, oltre i momenti difficili: anniversario da urlo

Correva il 5 luglio del 2014 quando Laura Chiatti e Marco Bocci, a Perugia, nell’Abbazia di San Pietro, si promettevano amore eterno. Un matrimonio glamour, di due vip amatissimi. Quella favola d’amore dura ancora oggi, dopo aver passato alti e bassi, crisi e momenti no. L’ultimo risalirebbe a un anno fa: il gossip ha assicurato che la coppia, l’estate scorsa, ha avuto un periodo non semplice. Ci fu addirittura chi sussurrò che lui se ne fosse andato di casa. Per settimane i due attori non rilasciarono dichiarazioni sulle voci circolanti sul loro conto, fatto che alimentò ancor più le indiscrezioni che li volevano lontani. Poi, sui social, ricominciarono ad apparire assieme, il modo più diretto e ‘plastico’ per smentire la crisi. Si arriva così al 5 luglio 2022…

Laura e Marco, a differenza di 12 mesi fa (l’anniversario di matrimonio nel 2021 non fu celebrato in alcun modo sui social, questione che corrobora l’ipotesi che una crisi c’è stata), si sono esposti in rete, scambiandosi dei messaggi romanticissimi. Chiatti, a corredo di uno scatto del giorno delle nozze con il regista: “Dov’eravamo rimasti? 5 luglio 2014, ore 18:00, Abbazia di San Pietro… Io, accolgo te, come mio sposo con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Siamo ancora fermi lì… Buon anniversario amore mio. Omnia vincit amor. Ti amo”.

A sua volta Bocci, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con tutta la sua famiglia e un messaggio dall’alto tasso amoroso per omaggiare il proprio anniversario di nozze. “Questa foto – ha scritto – l’avevo conservata perché ci rappresenta. Calma, caos, bellezza, confusione, presente, futuro. Sono 8. Li ho sempre chiamati HAPPY. Happy 1, Happy2… e oggi HAPPY 8. Happy… felicità. Grazie amore mio di quel SI”. “Ti amo. Buon anniversario, eterno amore mio“, ha chiosato la Chiatti, evidentemente ammaliata e stregata dalle parole della sua dolce metà.

Laura Chiatti e Marco Bocci, un amore travolgente

Bocci e la Chiatti hanno annunciato il loro fidanzamento nel gennaio 2014. Un amore travolgente che li ha portati a unirsi in matrimonio nel giro di pochi mesi. Sempre nel giro di pochi mesi hanno accolto anche il loro primo frutto d’amore, Enea, venuto alla luce nel 2015. L’anno successivo è nato il secondo figlio della coppia, Pablo.

In un’intervista a Verissimo, l’attrice aveva riservato al marito parole di profonda stima e di intenso affetto. “Marco mi aiuta parecchio nei momenti difficili, perché è razionale e mi incoraggia sempre“, aveva confidato a Silvia Toffanin. E ancora: “Lui è la mia parte più determinata”. “Lo ringrazio sempre, perché ha una visione molto più ampia e mi sa dare consigli costruttivi”, aveva concluso parlando nel salotto di Canale Cinque.