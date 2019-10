Laura Chiatti a Detto Fatto svela quanti rapporti ha con Bocci a settimana

By

Laura Chiatti, confidenze intime a Detto Fatto: l’attrice svela quanti rapporti sentimentali ha con il marito Marco Bocci durante la settimana

Laura Chiatti è sbarcata a Detto Fatto (Rai 2) e tra una spolverata di trucco e una chiacchierata ha svelato dei dettagli intimi della sua relazione con il marito Marco Bocci. A stuzzicarla sul tema è stata la padrona di casa Bianca Guaccero, che le ha ricordato una sua dichiarazione del passato. Nella fattispecie la conduttrice le ha domandato se fosse vero che avesse affermato di avere rapporti sentimentali due volte al giorno. La Chiatti si è affrettata a smentire la vicenda, spiegando che quelle parole le pronunciò per davvero ma che erano parte di una battuta. La Guaccero, però, non ha mollato la presa e ha incalzato la moglie di Bocci sulla situazione attuale. E stavolta Laura ha risposto seriamente.

“Quando ci sono i bambini tutto un po’ cambia . Più che due al giorno due alla settimana”

“Faccio l’amore due volte al giorno, chi l’ha dichiarato?” ha chiesto la Guaccero, aggiungendo rapidamente: “Laura questa cosa l’hai dichiarata tu, quando ancora non eri legata a Marco Bocci.” “Vi dirò la verità“, ha replicato la Chiatti, “Era una battuta, fui mal interpretata. Addirittura dissi: ‘Ma molto più di due volte al giorno’.” Finita qui? No. Bianca ‘la curiosa’, sorridendo e con tatto, le ha domandato quali siano le sue ‘abitudini intime’ attuali. E l’attrice non si è tirata indietro: “Quando ci sono i bambini tutto un po’ cambia. Più che due al giorno due alla settimana.” “Ok, due alla settimana”, la chiosa finale della padrona di casa.

“Marco Bocci è un papà molto rigido, molto tenente”

Durante l’ospitata la Chiatti ha colto anche l’occasione per salutare i suoi due figli, Pablo ed Enea, rivelando un retroscena su Bocci. L’aneddoto è uscito dopo che Bianca le ha chiesto se i suoi due frutti d’amore la stessero guardando in tv. “Se il papà non li ha spediti a letto sì, lui è molto rigido, molto tenente… ‘A quell’ora si dorme, a quell’ora si gioca’”, ha spiegato Laura ridendo. Insomma Marco è un tenerone, ma anche un padre molto disciplinato.