Laura Chiatti e Marco Bocci, amore senza fine: anniversario al miele

Laura Chiatti e Marco Bocci, passione senza fine: il quinto anniversario di matrimonio festeggiato con un botta e risposta d’amore

Marco Bocci e Laura Chiatti, l’amore non ha fine. La coppia oggi 5 luglio 2019 festeggia 5 anni di matrimonio, omaggiando il proprio anniversario di nozze con un dolce e amorevole scambio di ‘missive’ social. Attraverso i propri profili Instagram sia Bocci (40 anni) sia Laura (36) si sono spesi per l’amato/a. Immediata la reazione dei tanti fan che li seguono. I ‘seguaci’ non hanno infatti tardato a esprimere il proprio entusiasmo, facendo fioccare una cascata di like e una marea di commenti sotto ai post.

Botta e risposta d’amore tra Laura e Marco: “Oggi sono 5 anni… magari tra 50 ci scegliamo di nuovo!”

“Oggi sono 5 anni… magari tra 50 ci scegliamo di nuovo! Felice anniversario amore”. Con queste parole la Chiatti ha ricordato la data speciale del suo quinto anniversario di nozze. L’attrice, a quanto pare, era impaziente di celebrare l’evento, visto che ha scritto il post poco dopo la mezzanotte. Il messaggio del marito Bocci si è invece ‘fatto attendere’ ed è giunto in mattinata. “I cinque anni, quelli belli, quelli che non si dimenticano mai. HAPPY FIVE amore mio …. e non sentirli. Ovvio che ci riscegliamo, ti costringo!”, le parole di Bocci, con evidentemente spassosa risposta alla moglie.

Laura Chiatti: “L’uomo giusto, quello con cui passare tutta la vita, lo riconosci subito. Chi pensa che non esista è perché non l’ha ancora incontrato”

Era il 5 luglio 2014 quando Marco Bocci e Laura Chiatti, nell’abbazia di San Pietro a Perugia, si promettevano amore eterno. Alla cerimonia super esclusiva – per accedere alla chiesa bisognava avere un codice top secret – hanno partecipato anche molti vip. “L’uomo giusto, quello con cui passare tutta la vita, lo riconosci subito. Chi pensa che non esista è perché non l’ha ancora incontrato. Anch’io, prima di conoscere Marco, avevo mille dubbi“, dichiarava l’attrice a Vanity Fair dopo aver iniziato la relazione con Bocci. E a quanto pare le sue sensazioni e i suoi sentimenti non mentivano. Marco era, è e sarà l’uomo della sua vita. Viva l’amore!