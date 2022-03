Laura Chiatti piange a Verissimo e poi rivela: “Perché sono dimagrita”

Laura Chiatti è tornata a Verissimo per presentare la sua nuova fiction – Più forti del destino – che la vede protagonista con Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi. Impossibile, tra una dichiarazione e l’altra, non parlare della vita privata. Nello specifico l’attrice umbra si è commossa dopo aver visto un video che ripercorreva la sua vita e in cui venivano menzionati i figli Enea e Pablo, avuti dal marito Marco Bocci sposato nel 2014.

Laura Chiatti si è emozionata e si è detta orgogliosa per aver realizzato il sogno della sua vita, che era quello di creare una famiglia. L’interprete si è vista sempre come madre e moglie più che come attrice di successo. La popolarità è arrivata per caso, spinta da una forte passione per la recitazione e il canto.

Nel salotto di Silvia Toffanin Laura Chiatti non ha fatto alcun cenno alla presunta crisi con Marco Bocci di cui tanto si è parlato la scorsa estate. La coppia ha smentito con i fatti, mostrandosi più unita e complice che mai. In questo periodo, poi, hanno scelto pure di lavorare insieme. Per la prima volta Bocci dirigerà la moglie e collega in un film.

I due hanno voluto fare uno strappo alla regola: per anni hanno sempre cercato di separare la vita privata da quella professionale. Rispetto ad altre storie famose Laura Chiatti e Marco Bocci non si sono conosciuti su qualche set ma solo grazie ad alcuni amici in comune.

Un colpo di fulmine per entrambi, che nel giro di sette mesi li ha portati prima al matrimonio e poi alla nascita del primogenito Enea. Un anno dopo l’arrivo del piccolo Pablo. E non è escluso in futuro che la famiglia si allarghi ancora di più, magari con l’arrivo di una femminuccia…

Perché Laura Chiatti è dimagrita

A Verissimo Laura Chiatti ha voluto chiarire alcuni aspetti legati al suo fisico. Negli ultimi anni la 39enne è dimagrita parecchio e questo ha scatenato haters e malelingue, che hanno addirittura accennato ad una presunta anoressia.