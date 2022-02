Laura Chiatti, grave lutto per l’attrice: “Ciao amore mio”

Ore difficili per Laura Chiatti. L’attrice 39enne ha perso una delle persone più importanti della sua vita: l’amica Elena. Un rapporto iniziato nell’adolescenza e durato fino alla scomparsa della ragazza, avvenuto per motivi ancora tutti da chiarire. La Chiatti ha voluto ricordare la donna su Instagram, con uno straziante messaggio che ha subito fatto il pieno di like e commenti.

“La tua attitudine é sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena. Che lei ti abbia richiamato a sé, per non lasciarti più”, ha scritto Laura Chiatti, addolorata per la perdita dell’amica, con cui ha condiviso gli anni dell’adolescenza e non solo.

Non è chiaro come sia scomparsa Elena, ma dalle parole di Laura Chiatti sembra che la perdita sia stata del tutto inaspettata. “Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio”, ha fatto sapere ai suoi follower la moglie di Marco Bocci.

Laura Chiatti ha poi condiviso la foto di Elena tra le sue storie di Instagram, accompagnata da un cuore e dalla canzone Ovunque sarai di Irama. Canzone ascoltata di recente al Festival di Sanremo e dedicate a quelle persone che non ci sono più: non a caso l’ex cantante di Amici l’ha dedicata alla nonna defunta.

La nuova vita di Laura Chiatti

In questo periodo Laura Chiatti è impegnata con le riprese di un nuovo film dove sarà diretto dal marito Marco Bocci. Per i due è la prima collaborazione insieme: in otto anni di relazione Laura e Marco non hanno mai lavorato insieme. Almeno fino ad oggi: la coppia ha finalmente trovato il progetto giusto.

Scongiurata quindi l’ipotesi crisi di cui si parlava tanto nei mesi scorsi: la Chiatti e Bocci sono più uniti e affiatati che mai e formano una splendida famiglia con i loro piccoli Enea e Pablo, che hanno rispettivamente 7 e 6 anni. Di recente è tornato a parlare di Laura anche l’ex fidanzato Francesco Arca.

Quest’ultimo è felice del rapporto che è riuscito a ritrovare con la collega. Arca e Laura Chiatti si sono amati per tre anni e due anni dopo la fine della loro liaison sono rimasti amici. Oggi escono con le rispettive famiglie e sono legati da un bene profondo, sincero e unico.