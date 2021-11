Laura Chiatti, l’ira dell’attrice: “Io anoressica? Vergognoso, ora basta”

L’ira di Laura Chiatti: l’attrice è stata protagonista di un poderoso sfogo sui social dopo che su Instagram è stata raggiunta da una serie di commenti fastidiosi circa la sua forma fisica. Non è la prima volta che succede: già in passato la moglie di Marco Bocci ha lamentato, giustamente, comportamenti nocivi da parte di alcuni utenti su tal fronte. La rabbia di Laura si è manifestata dopo che, sotto il suo ultimo post – un suo selfie -, diversi ‘seguaci’ l’hanno definita “troppo magra”. Altri hanno ipotizzato che soffra di disturbi alimentari: tutto falso ma tant’è, nella piazza della rete ognuno può dire la qualunque, senza freno. Anzi un freno ha provato a metterlo la medesima Chiatti.

Alla luce dei commenti sopracitati, l’interprete umbra ha evidenziato una profonda mancanza di rispetto, sottolineando che simili atteggiamenti, seppur virtuali, possono tranquillamente essere definiti body shaming. Inoltre ha rimarcato una volta di più di non soffrire in alcun modo di anoressia. Il punto però è un altro, quello cioè che conduce a quelle persone che realmente hanno a che fare con gravi disturbi alimentari. In quei casi, esternazioni pronunciate alla leggera come ‘troppo magra’, ‘mangia’, ‘ metti su qualche kg’, etc diventano lamate pericolosissime. Questo il lungo sfogo della Chiatti:

“Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo. Me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nelle vita. Ma che molte persone combattono per vincerla. È vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono. Che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere, me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me. Tutto chiaro?

Laura Chiatti e gli sfoghi contro chi manca di sensibilità

Più o meno dodici mesi fa, l’attrice si era ritrovata a rispondere a commenti simili. All’epoca aveva spiegato, dopo essere stata raggiunta da una sfilza di pareri mai chiesti, che aveva perso circa quattro chilogrammi. Dimagrimento arrivato dopo la quarantena resasi necessaria a seguito della contrazione del Covid.

Laura raccontava che il calo fu dovuto ad alcune allergie alimentari per le quali aveva scelto di affidarsi a un percorso consigliatole da un nutrizionista esperto. Anche in quel caso si rese protagonista di uno sfogo assai piccato, rimarcando che l’essere un personaggio pubblico non significava dover sottostare in modo inerme ad ogni sciocchezza detta sul proprio conto. A distanza di un anno, di nuovo la medesima situazione. Purtroppo, pochi passi in avanti, ahi noi!