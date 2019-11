Marco Bocci a Verissimo, Laura Chiatti sbotta su Instagram: la zuffa e la verità sulle sue scelte lavorative

Poco dopo la messa in onda dell’ospitata di Marco Bocci a Verissimo, sua moglie Laura Chiatti è stata coinvolta in una zuffa social che le ha fatto perdere le staffe. Ad innescare la miccia un commento provocatorio di un suo ‘seguace’, che le ha detto che dovrebbe farsi un bagno di umiltà. Non solo: l’utente ha poi insinuato che per lei scarseggerebbero le proposte lavorative. Accuse e critiche andate di traverso all’interprete che ha risposto per le rime e ha anche colto l’opportunità per spiegare perché ultimamente fa meno film. E la realtà è ben diversa da quanto scritto dal suo follower: la decisione di rallentare professionalmente è una scelta ben oculata della stessa Chiatti.

“Io ho la possibilità di scegliere i miei lavori, grazie a Dio. Ho proposte ogni giorno, ma ho deciso di fare non più di due film all’anno”

“Il lavoro scarseggerà a casa tua”, ha ringhiato Laura Chiatti, “Io ho la possibilità di scegliere i miei lavori, grazie a Dio. Ho proposte ogni giorno, ma ho deciso di fare non più di due film all’anno perché guadagno abbastanza da potermi permettere di trascorrere molto tempo con i miei figli e crescerli”. Lo sfogo non finisce qui: “A gennaio puoi vedermi al cinema con Riccardo Scamarcio, comunque. E a febbraio sul set del nuovo film che girerò a Roma”. Spazio poi per l’ultimo affondo: “Il bagnetto fattelo tu, ma non di umiltà… Fattè lava bene l’invidia che te se magna. Magari campi meglio.”

L’intervista di Marco Bocci a Verissimo: l’attore ha parlato del suo primo film da regista

Lo sfogo dell’attrice è arrivato subito dopo la messa in onda dell’intervista di Marco Bocci, che è stato ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin l’attore ha parlato di ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’, il suo primo film da regista in uscita il 28 novembre. La pellicola è stata tratta dal suo omonimo romanzo. Durante la chiacchierata con la compagna di Pier Silvio Berlusconi non sono mancati momenti emozionanti.