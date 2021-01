Laura Chiatti “incinta” (ma non è vero) e il rapporto speciale con Scamarcio

38 anni, un fisico mozzafiato, una carriera stellare e un marito di cui è innamorata pazza: stiamo parlando di Laura Chiatti, una delle attrici più quotate del panorama cinematografico italiano. Con Marco Bocci l’amore è scoccato nel 2013, più precisamente il 6 dicembre, quando c’è stato il primo indimenticabile bacio la cui data è addirittura stata tatuata dall’interprete perugina sul suo corpo. Nel gennaio 2014 l’annuncio del fidanzamento, quindi il matrimonio 7 mesi dopo, a Perugia, nella Basilica di San Pietro. La coppia ha bruciato le tappe, assieme a una passione travolgente, dando alla luce due figli nei due anni successivi: Enea (2015) e Pablo (2016).

Da quattro anni a questa parte Laura è entrata a far parte del clan delle vip “sempre incinta”. Almeno secondo la cronaca rosa: l’elenco di questa speciale classifica è lungo. Qualche nome: Michelle Hunziker, che si è vista appioppare non meno di una quindicina di gravidanze negli ultimi anni, Chiara Ferragni (ora è davvero in dolce attesa) è sulla strada dell’elvetica, Ilary Blasi idem… etc etc. Ma perché accade ciò? A dir la verità una spiegazione c’è e riguarda l’avvento dei social. Da quando le piattaforme spopolano e raccolgono milioni di utenti, basta una foto della vip di turno con una curvetta sulla pancia, una prospettiva differente o un vestito lievemente aderente che mostra una leggera protuberanza che il gioco è fatto: “Eccola, incinta!”. Tutto qui: peccato che tra il dire e il fare…

Capitolo amore e gravidanza archiviati, resta quello delle amicizie: Laura ne ha due speciali, con due uomini. Uno è il suo ex Francesco Arca, con il quale ha mantenuto un legame solido. L’altro è con Riccardo Scamarcio, suo compagno di set in svariate occasioni. I due hanno recitato giovanissimi insieme in Ho voglia di te (sequel di Tre metri sopra il cielo), in Manuale D’Amore 3 e poi nel 2015 in Io che amo solo te, tratto dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini. Oltre a un intenso rapporto professionale è nato un profondo legame d’affetto.

“Ogni volta che mi propongono un film chiedo, “chi è la partner femminile? perché Laura Chiatti sarebbe perfetta”. Qualunque sia il film, perché Laura è versatile, bravissima nella commedia, non si lamenta mai e sul set ridiamo come matti”. Così Scamarcio in una intervista del passato. Laura di recente gli ha persino dedicato un pensiero mozzafiato via Instagram: “Quando si è fratelli di sangue, pur avendo mamma e papà diversi… buon compleanno ad un uomo davvero speciale”.

Dolcissima anche la dedica che l’attrice ha riservato a Riccardo quando ha scoperto che era in procinto di diventare padre. “Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”, scriveva la Chiatti a sostegno dell’amico.