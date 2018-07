Laura Chiatti incinta? L’attrice s’infuria: parole grosse su Di Più

Laura Chiatti è una furia contro Di Più e Sandro Mayer. Volano parole grosse dopo le voci di gravidanza: “Non ho parole. Adora sme…armi con il suo giornale di m…”

Laura Chiatti e quel pancino sospetto che subito ha fatto circolare tra la cronaca rosa l’idea che la moglie di Marco Bocci fosse in dolce attesa. A lanciare lo scoop è stato Di Più, il settimanale diretto da Sandro Mayer. La rivista ha pubblicato delle foto dell’attrice mentre era impegnata sul set di uno spot pubblicitario mettendo in evidenza la rotondità del pancino. Mai come in questo caso però vale il detto ‘l’apparenza inganna’: la Chiatti infatti, a stretto giro, ha scritto un paio di post su Instagram sconfessando quanto scritto dal giornale di gossip e scagliandosi sul suo direttore, accusandolo di aver architettato un fotomontaggio per dare una notizia non veritiera.

Laura Chiatti sbotta contro Sandro Mayer: “Si dia pace, signore con il parrucchino che adora sme…armi”

“Ma il direttore di DiPiù cos’ha contro di me? – scrive la Chiatti su Instagram, a corredo delle foto pubblicate da Di Più- Perché montare una foto simile? Ogni volta che pubblica cose su di me, sono cattive, e questo ‘sti ca..i, ma addirittura montare una pancia finta simile. Stavo girando uno spot, non credo l’avrei potuto girare con quella pancia. Non ho parole…” L’attrice poi aggiunge: “Si dia pace il signor pinco pallo, e la smetta di denigrarmi continuamente. Le persone mi vedono, mi conoscono, ed è abbastanza evidente che io non sia così”. Subito dopo Laura posta una seconda foto, ritraendosi sdraiata e ‘piattissima’ e affondando nuovamente su Mayer: “Si dia pace, signore con il parrucchino che adora sme…armi, perché non gli ho mai concesso un’intervista per il suo giornale di m….. io purtroppo per lei … sono così”.

Laura Chiatti, Marco Bocci e i due figli

Laura Chiatti è sposata con Marco Bocci dal 2014 ed è madre di due bambini: Enea, il primogenito, è nato nel 2015, più precisamente il 22 gennaio, mentre Paolo, il secondogenito, è venuto alla luce l’8 luglio del 2016.