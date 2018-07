Laura Chiatti: la dedica a Marco Bocci per l’anniversario di matrimonio

Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano il quarto anniversario di matrimonio: la dedica di lei

Sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate in Italia. Stiamo parlando di Marco Bocci e Laura Chiatti. I due attori si sono sposati il 5 luglio del 2014. Dal loro matrimonio sono nati due bambini Enea e Pablo. La coppia è affiatatissima e, in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio, Laura Chiatti ha fatto una dedica social a suo marito Marco Bocci. L’attrice ha pubblicato una foto scattata proprio nel giorno del ‘Sì’. “Era il 5 luglio di 4 anni fa… Davanti a Dio ci siamo fatti una promessa…” ha scritto Laura Chiatti su Instagram. “Passeranno tanti altri anni, e quella promessa la rinnoveremo ogni giorno come quel giorno“ ha continuato poi la moglie di Marco Bocci. “Ti amo… Grazie” conclude la Chiatti.

Marco Bocci e Laura Chiatti: una dedica anche ad Amici

Non è la prima volta che Laura Chiatti fa una dedica al suo Marco Bocci. Ricordiamo quando, durante il serale di Amici di Maria De Filippi con Marco Bocci in commissione, Laura Chiatti ha fatto una sorpresa a suo marito. L’attrice ha cantato A mano a mano causando la commozione di Bocci che non si aspettava nulla. Anche in quel caso la coppia ha dato dimostrazione che il loro amore è vero.

Laura Chiatti e Marco Bocci: coppia affiatatissima a quattro anni dal matrimonio

A quattro anni dal matrimonio, dunque, Marco Bocci e Laura Chiatti si confermano una delle coppie più salde e affiatate. Talmente innamorati che si ipotizza anche l’arrivo di un terzo figlio.