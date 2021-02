Laura Chiatti in lutto: scomparso un suo carissimo amico

Giornata molto triste per Laura Chiatti. L’attrice ha pubblicato su Instagram un post per ricordare un caro amico che, purtroppo, è scomparso. Un vero fulmine a ciel sereno. Una notizia che l’attrice non si aspettava di certo. Fabrizio era un grande amico di famiglia. La Chiatti, come si legge nel post, è davvero addolorata e ha voluto salutare per l’ultima volta, anche sui social, quello che considerava una persona a lei cara. Parole di grande affetto quelle di Laura che non ha nascosto la sua amarezza per la triste notizia. Un intervento commovente che ha colpito tutti i fan dell’attrice che si sono voluti, sin da subito, stringere al suo dolore.

Un dolore grande, il suo, che potrà alleviare sicuramente grazie all’aiuto del marito Marco Bocci. È risaputo quanto tra i due ci sia un forte legame. Tutto è nato da un vero e proprio colpo di fulmine, dopo una telefonata che Marco Bocci ha fatto all’attrice. Da quel momento, i due non si sono più lasciati e hanno deciso di ufficializzare la relazione nel gennaio 2014, per poi annunciare il matrimonio a giugno dello stesso anno, che si è tenuto nella Basilica di San Pietro. Tornando al post pubblicato dall’attrice oggi, ecco quali sono stare le sue parole:

“Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci e sicuramente nel tuo ‘arrivederci’ ci hai trovati tutti li, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta, per ricordarci che la vita è bella. Aiutaci a capire. Gli anni, le ore, gli occhi, ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio… Ciao amico”

I figli avuti da Marco Bocci e la carriera cominciata da giovanissima

Una storia, quella di Laura e Marco, che ha viaggiato alla velocità della luce. Dal loro amore sono stati Enea, nel 2015, e Pablo, nel 2016. Una vita ricca di soddisfazioni anche dal punto di vista lavorativo quella di Laura Chiatti. Ha cominciato giovanissima, aggiudicandosi il titolo di Miss Teenager nel 1996. Quattro anni dopo è entrata a far parte del cast di Un Posto al Sole, per poi recitare della fiction di grande successo Compagni di scuola con Riccardo Scamarcio e Massimo Lopez.

Il successo vero e proprio, però, arriva nel 2007, quando recita come protagonista nel film Ho voglia di te, tratto dal romanzo di Federico Moccia e diretto da Luis Prieto. Torna in tv con la fiction Rino Gaetano – Ma Il Cielo è Sempre Più Blu, insieme a Kasia Smutniak e Claudio Santamaria. L’abbiamo vista anche in Baaria di Giuseppe Tornatore, in Io loro e Lara, come co-protagonista al fianco di Carlo Verdone. Tra gli ultimi successi anche la serie Braccialetti Rossi, 1993 e 1994.