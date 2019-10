Laura Chiatti, la foto del figlio sveglia gli haters: “Fumo?”, l’attrice risponde

Laura Chiatti, la simpatica acconciatura degli figlioletto fa discutere sui social. E lei risponde

Doveva essere una domenica serena, questa, per Laura Chiatti eppure qualcuno ha tentato di rovinargliela. Certo è che il web spesso e volentieri esagera e molto tirando in ballo argomenti che il più delle volte non c’entrano nulla con la persona a cui ci si rivolge. E questo è proprio quello che è accaduto stamane alla moglie di Marco Bocci. Lei che sul suo profilo Instagram ha caricato una simpatica fotografia che la ritrae in compagnia di suo figlio ma che qualcuno si è ‘divertito’ a commentare con un po’ di cattiveria mascherata da ironia. Cosa che ha ovviamente ha creato un po’ di malumore nell’attrice perugina che ha giustamente risposto a tono zittendo tutti. Fortunatamente, però, Laura è seguita anche da molte persone che la stimano e che oggi hanno riempito di complimenti lei e il suo piccoletto.

Laura Chiatti posta sui social una foto con il figlio, qualcuno parla di fumo e marijuana: la risposta dell’attrice

Che cosa è successo? Beh, è presto detto. Stamattina Laura Chiatti si è dedicata ad un po’ di shopping insieme al suo figlioletto. Così ha deciso di caricare sui social una fotografia molto divertente. Nell’immagine la si vedere posare con il suo bambino seduto nel carrello della spesa mentre stringe un giocattolo. “Noi facciamo shopping”, ha fatto sapere l’attrice inserendo un bel cuoricino rosso. Ad attirare i suoi followers è stata però l’acconciatura del suo bambino definita da qualcuno alla ‘Goku’. Tanti sono stati i commenti ricchi d’affetto ma qualcuno le ha invece scritto: “Sembra che il bimbo ti ha trovato la marijuana nel cassetto e se l’è pure fumata”. Un commento forte, che forse voleva scatenare qualche sorriso ma che ha ottenuto l’esatto contrario. Laura gli ha semplicemente risposto: “Io non fumo”, ma il peggio è arrivato dopo. Un altro utente ha infatti messo in dubbio le parole dell’attrice: “Sicura?”, e a quel punto la moglie di Marco Bocci ha risposto così: “Ho smesso 3 anni fa di fumare sigarette e il resto mai fumato. Vuoi sapere altro?”. Fortunatamente la Chiatti è stata spalleggiata da tanti suoi followers che l’hanno difesa e si sono scagliati contro questi ‘haters’.

Laura Chiatti e Marco Bocci insieme anche per beneficenza: la partecipazione al Galà di Danza

Chiacchiere e bisbigli a parte, Laura Chiatti (che giorni fa ha fatto una simpatica rivelazione) e Marco Bocci di recente hanno partecipato ad un evento di beneficenza. I due ieri, sabato 19 Ottobre, hanno preso parte alla terza edizione del Galà di Danza ‘Il Sorriso di Beatrice’ ad Assisi organizzato dal Comitato per la Vita. I due attori quando si tratta di attività di sussidio non si tirano mai indietro, il che fa a loro un gran onore.