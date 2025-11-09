Laura Chiatti e Marco Bocci, crisi e nozze all’aria? Silenzio rotto, parla la coppia

Il matrimonio di Laura Chiatti e Marco Bocci sta vacillando? Negli ultimi giorni si sono fatte tambureggianti le voci del gossip relative a una presunta profonda crisi di coppia con protagonisti i due attori. Chi Magazine ha sussurrato che di recente la 43enne perugina è stata avvistata in diverse uscite serali assieme a delle amiche, ma senza il marito, chiedendosi se ci sia in corso una tempesta sentimentale passeggera oppure una burrasca poderosa che potrebbe incrinare la relazione. Poco prima che il settimanale si occupasse della vicenda, era stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a sostenere che Marco e Laura erano incappati in un momento no e che stavano provando, nella massima riservatezza, a salvare la loro storia.

Laura Chiatti e Marco Bocci, la crisi smentita con una foto

Che cosa c’è di vero in tali retroscena? Pare molto poco, forse nulla. O, per lo meno, se la tempesta c’è stata, è già passata. Bocci e Chiatti, domenica 9 novembre, probabilmente per mettere a tacere le voci sul loro conto, hanno pubblicato nel pomeriggio una dolce foto familiare su Instagram in cui li si vede a pranzo insieme ai loro due figli, Enea (10 anni) e Pablo (9).

A divulgare lo scatto tra le Stories è stato il regista, che ha taggato la moglie. Quest’ultima ha prontamente condiviso la tenera immagine. In altre parole, della crisi nemmeno l’ombra. Il matrimonio non è affatto concluso. E non sarebbe nemmeno da salvare, visto che non sarebbe stato travolto da alcun terremoto sentimentale. Questo almeno è ciò che hanno voluto far intendere i diretti interessati.

Il colpo di fulmine, il matrimonio, i due figli e la crisi

Bocci e Chiatti, quando si sono conosciuti, hanno vissuto il cosiddetto colpo di fulmine. Infatti, pochi mesi dopo aver iniziato a frequentarsi, sono convolati a nozze. Il matrimonio è stato festeggiato nel luglio del 2014, con una cerimonia romantica a Perugia, la loro terra d’origine (lui è nato a Marsciano nel 1978, lei quattro anni dopo a Castiglione del Lago). Nel 2015 hanno messo su famiglia, accogliendo Enea. L’anno successivo ecco il secondo figlio, Pablo.

Qualche anno fa la coppia fu investita da una forte crisi. Chiatti, dopo aver superato il periodo di difficoltà, aveva spiegato che sia lei sia il marito hanno l’inclinazione ad aggiustare i problemi di cuore e non quella di buttare all’aria le cose importanti.