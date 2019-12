Laura Chiatti e la polemica sul gesto del figlio: risponde Francesco Arca

Laura Chiatti e il post riferito alla polemica sul dito medio del figlio: risponde anche Francesco Arca

Alcuni giorni fa, Laura Chiatti è finita nel caos a causa di una foto in cui il suo figlioletto, Enea, mostrava il dito medio. L’attrice è stata travolta da una valanga infinita di critiche perché in tanti non hanno gradito il gesto del bambino. La colpa di questo atteggiamento è stata data ai genitori che, per qualcuno, non hanno fatto bene il loro lavoro non dando la giusta educazione a loro figlio. La Chiatti che, ovviamente, non s’è lasciata sfuggire questi commenti ha caldamente consigliato a chi ha criticato lei e Marco Bocci di pensare agli affari propri. Del resto, c’è anche un detto che recita: “Chi si fa i fatti suoi, campa cent’anni”.

Laura Chiatti: “Ai nostri figli bisogna insegnare ad amare”

Le polemiche, però, non sembrano essersi placate. Così questa mattina, l’attrice umbra ha voluto diffondere un messaggio importante sui social. “ Vorrei dire a tutti gli ignoranti che giudicano l’educazione di un bambino attraverso un dito medio, che bisogna insegnare cose più importanti ai nostri figli. Una di queste, forse la più difficile, è amare. Io ci sto riuscendo alla grande ”, ha scritto Laura accompagnando al suo post una dolcissima fotografia che la vede stretta ai suoi due bambini. Le risposte sono state molteplici. Ma non sono passate di certo inosservate le parole di un suo ex fidanzato ‘storico’: Francesco Arca.

Francesco Arca e il prezioso consiglio a Laura Chiatti

L’attore, che con Laura è rimasto in ottimi rapporti dopo la fine della loro relazione, le ha voluto dare un consiglio a dir poco fondamentale. “Non dare spiegazioni a nessuno“, le ha scritto aggiungendo l’emoji che rappresenta un cuore rosso. Il gesto di Francesco, ricorda un po’ quello di Marco Bocci che, tempo fa, mostrò il suo sostegno alla sua ex Emma Marrone quando scoprì di avere un problema di salute.