Laura Chiatti, “aria di crisi con Marco Bocci e notte di carezze con un 27enne”: parla l’attrice, “pietà”

Laura Chiatti e il marito Marco Bocci scaraventati al centro del gossip del Bel Paese dal settimanale Diva e Donna, che, in copertina, ha pubblicato delle paparazzate in cui si vede l’attrice parlare con un uomo. In un altro scatto, molto sfocato, lui sembra accarezzarla, ma la prospettiva è talmente confusa che non si capisce granché. Fatto sta che il magazine, sul proprio profilo Instagram, scrive: “Aria di crisi. Per Laura, tenera notte di carezze con un altro uomo, un collega di 27 anni”. Sulla vicenda è intervenuta direttamente Chiatti. E pare che no, non abbia tradito Bocci con tale misterioso collega 27enne di cui non è nemmeno stata rivelata l’identità.

Laura Chiatti paparazzata con un uomo o forse due, le voci di tradimento e la sua smentita: “Pietà”

“Pietà, neanche si sono resi conto che sono due persone diverse”, ha tuonato l’attrice, riferendosi agli scatti pubblicati da Diva e Donna. In altre parole, in due foto differenti ci sono due uomini diversi. Quindi Laura Chiatti avrebbe non uno bensì due amanti? No. Come si diceva, le immagini non provano alcunché. Non c’è un bacio infuocato, non c’è un atteggiamento che faccia credere che la 44enne di Castione del Lago abbia una relazione clandestina, non è nemmeno ripreso in viso il presunto cavaliere.

Marco Bocci non ha smentito: basta l’intervento della moglie

Al momento, Bocci, con il quale Chiatti è sposata da 13 anni, non ha commentato in alcun modo la vicenda. D’altra parte, potrebbe essere sufficiente la smentita secca della moglie. Non è la prima volta che si parla di crisi tra i due attori, che, però, finora non si sono mai lasciati. In diverse interviste hanno spiegato che, come in tutti i rapporti di lunga durata, ci sono alti e bassi. Ma mai hanno parlato di separazione o di allontanamenti definitivi.

I due si sono sposati il 5 luglio 2014 e hanno due figli. Il primogenito è Enea, nato nel 2015. Il secondo figlio è Pablo, arrivato nel 2016. Da quando stanno insieme, sia Marco sia Laura sono piuttosto riservati. Concedono ogni tanto qualche scatto social familiare e nulla più, oltre a parlare sommariamente del loro matrimonio nel corso delle interviste.