Laura Barriales annuncia: “Sono incinta”. Svelato anche il sesso del bebè

Laura Barriales, 38 anni, è incinta. La conduttrice di Leon è in dolce attesa per la seconda volta. A dare la lieta notizia ci ha pensato lei stessa, attraverso il suo profilo Instagram. Durante la giornata di oggi ha pubblicato un post in cui non solo ha informato i suoi fan della gravidanza, ma ha anche svelato il sesso del bebè: appenderà sul portone di casa a breve un fiocco azzurro, si attende la nascita di un bel maschietto.

La comunicazione è stata alquanto originale. Laura infatti non solo si è limitata a scrivere nel post ‘It’s a boy’, ma tale scritta è comparsa anche sul maglione da lei indossato. Nell’istantanea è stata immortalata anche la piccola Melania, la prima figlia della 38enne spagnola. Il frutto d’amore ha visto la luce poco più di due anni fa, più precisamente il 30 ottobre 2018 a Sorengo (Canton Ticino, Svizzera, distretto di Lugano). Ed è proprio dalla città elvetica che oggi la Barriales, con un gioioso e raggiante sorriso, ha dato la notizia ai suoi ‘seguaci’ che hanno ricoperto il post di like e auguri:

“Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita… la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza… e questa volta arriva il maschietto ‘IT’S A BOY'”.

Comunicata la gravidanza e annunciato il sesso, resta solo da scoprire il nome che però al momento rimane top secret oppure deve ancora essere scelto.

Laura Barriales, secondo figlio dal marito Flavio Cattaneo: i due si sono sposati in gran segreto nel 2017

Laura Barriales, modella attrice e personaggio tv, è attiva sul piccolo schermo del Bel Paese da circa metà anni 2000. TikiTaka, Controcampo, Scorie e Mezzogiorno in famiglia sono solo alcune delle trasmissioni che l’hanno vista protagonista.

Per quel che riguarda il versante sentimentale, ha vissuto alcuni amori – molto chiacchierato quello con il pilota Sete Gibernau e quello con il milionario turco Ali Baran Suzer – prima di trovare stabilità con Flavio Cattaneo. Imprenditore svizzero e amministratore delegato di un’azienda vinicola, ha festeggiato le nozze con l’iberica nel 2017, in gran segreto. L’uomo d’affari tiene molto alla sua privacy e alle roboanti sirene della cronaca rosa preferisce riservatezza e tranquillità. Attualmente la coppia vive a Lugano.