Laura Barriales ha partorito, è mamma bis (foto del bimbo e nome scelto)

Laura Barriales, 38 anni, è diventata mamma per la seconda volta. Nelle scorse ore ha partorito il suo secondo figlio (la primogenita, Melania, è nata il 30 ottobre 2018, a Sorengo). Il lieto annuncio lo ha dato la stessa conduttrice di Leon (Spagna), attraverso un post social in cui ha mostrato il piccino che è stato chiamato Romeo. Un nome molto romantico.

“Bienvenido Romeo”, ha scritto l’iberica, immortalandosi assieme al bimbo nel lettino d’ospedale. Poche parole, bastate però a far sapere che è andato tutto per il verso giusto durante il parto. Tante le colleghe che si sono congratulate con Laura. Tra queste, Samantha De Grenet, Federica Fontana, Melissa Satta, Francesca Brienza, oltre agli assi dello sport come il pilota Jorge Lorenzo e Luca Marin.

Laura Barriales: chi è il marito e dove vive oggi la showgirl

Laura Barriales, dopo aver vissuto delle love story molto chiacchierate dal gossip (è stata legata a Sete Gibernau – storia finita poiché lui voleva farle lasciare l’Italia e lei ha preferito la carriera – e al milionario turco Ali Baran Suzer – amore al capolinea in quanto la showgirl non era pronta per il grande passo), ha trovato serenità e pace al fianco di Flavio Cattaneo.

L’uomo è un imprenditore di origini svizzere che ricopre il ruolo di amministratore delegato di un’azienda vinicola. La coppia ha festeggiato le nozze nel 2017, in gran segreto. L’uomo d’affari infatti è assai geloso della sua privacy e alle roboanti sirene della cronaca rosa preferisce riservatezza e tranquillità. Attualmente Laura, Flavio e Melania vivono a Lugano. Da oggi la famiglia si allarga: è arrivato Romeo.

Laura Barriales, carriera e impegni televisivi

La 38enne spagnola ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella e testimonial di varie campagne pubblicitarie. Nel 2006 la scelta di trasferirsi nel Bel Paese dove debutta sul piccolo schermo come valletta ne I Raccomandati al fianco di Carlo Conti su Rai1 e conduce CdLive Estate con Daniele Interrante su Rai2.

Nel 2007 veste i panni di Laura in Buona la prima con Ale e Franz ed è la valletta di Controcampo-Diritto di replica. Nel 2009 è al timone Scorie su Rai 2 con Nicola Savino. Dal 2009 al 2014 è nel cast di Mezzogiorno in Famiglia. Quindi nel 2010 prende parte a Capri 3 ed è opinionista a Notti Mondiali. Nel 2010 entra nel cast del film Maschi contro femmine. Dal 2014 è la presentatrice di JTV, la tv ufficiale della Juventus. Mentre dal 2016 è il volto femminile di Cien, marchio della Lidl.