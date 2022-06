LaSabri si è sposata: il matrimonio è da favola

By

Congratulazioni alla youtuber, che è convolata a notte con lo storico compagno in una location davvero meravigliosa

“Ho detto sì”: è con queste semplici parole che Sabrina Cereseto in arte LaSabri Gamer, una delle youtuber italiane più celebri e apprezzate (soprattutto da parte del pubblico dei più piccoli) ha confermato ai suoi follower di essere finalmente convolata a nozze con il neo marito, Pika Palindromo.

Per questa occasione così importante, la coppia ha preso un aereo ed è volata a migliaia di chilometri lontano dall’Italia, nello splendido arcipelago delle Mauritius, in pieno Oceano Indiano. Il grande giorno i due l’hanno voluto celebrare nel migliore dei modi, con una cerimonia in riva al mare davvero di grande effetto.

Il giorno più importante della sua vita LaSabri ha scelto di indossare un abito bianco scollato e con inserti in pizzo trasparente, mentre Pika Palindromo, a sua volta youtuber e influencer, ha scelto un elegante abito da cerimonia azzurro scuro accompagnato da un simpatico papillon dello stesso colore indossato anche da LaSabri. La cerimonia si è svolta alle ore 14:15 secondo il fuso italiano.

Contrariamente alla tradizione, LaSabri e Pika Palindromo hanno deciso di passare insieme anche le ore subito precedenti al matrimonio: ieri sera, per esempio, a poche ore dal “sì” i due hanno fatto serata sulla spiaggia, fra canti, balli e brindisi con i presenti.

LaSabri Gamer: matrimonio in dolce attesa

La youtuber ha deciso di convolare a nozze con il suo Pika Palindromo sfogggiando fiera il suo pancione. Da ormai diverse settimane, infatti, l’influencer sta aspettando il suo primo figlio, cercato disperatamente dopo anni di sofferenze.

I fan della youtuber (ex fidanzata del celebre streamer Anima) si ricorderanno infatti molto bene quanto sia stato per lei difficile rimanere incinta. A causa di una vecchia infezione, infatti, Sabrina Cereseto aveva avuto dei grossi problemi alle Tube di Falloppio che ne avevano compromesso la fertilità.

La gravidanza di LaSabri, a quanto pare, sta per fortuna procedendo nel migliore dei modi. Dopo il primo tenero annuncio, la youtuber e il compagno hanno anche confermato ai follower il sesso del bebé in arrivo con il classico gender reveal party all’americana: il piccolo sarà un maschietto.