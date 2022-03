LaSabri è incinta: quando nasce il bambino e chi è il compagno

La youtuber ha annunciato di aspettare il suo primo figlio: il percorso verso la gravidanza non è stato facile, ecco come lei e il compagno ci sono arrivati

Congratulazioni a Sabrina Cereseto alias LaSabri Gamer, che dopo tanto penare è finalmente riuscita a rimanere incinta. L’attesissimo annuncio è arrivato pochissime ore fa sui profili social della celebre youtuber, che ieri su Instagram ha pubblicato l’immagine di una lavagnetta con su scritto: “Ottobre 2022, ti aspettiamo mamma e papà”.

Del piccolo (o della piccola?) la webstar non vedeva davvero l’ora di parlare al suo pubblico. Chi segue LaSabri sa benissimo quello di cui stiamo parlando, alla luce del difficile percorso che l’ha portata a questa gravidanza.

LaSabri Gamer, diventata una star di Youtube e amatissima soprattutto da un pubblico di giovani e giovanissimi, aveva raccontato lo scorso anno di avere una condizione medica che le avrebbe reso molto difficile la vita in questo senso. La donna era infatti stata colpita da papilloma virus, una condizione che come conseguenze può avere l’ostruzione delle tube di Falloppio.

Per mesi LaSabri ha raccontato il suo calvario sui social, spiegando tutte le cure (spesso dolorose) a cui si è dovuta sottoporre per risolvere il problema. Dopo tanto penare è poi giunta la decisione: provare a rimanere incinta tramite un supporto medico.

LaSabri e il compagno, Pika Palindromo (a sua volta youtuber) hanno intrapreso la Fivet, ovvero un percorso medico assistito verso la gravidanza. Questa nuova terapia è stata scelta dopo che il tentativo con l’inseminazione artificiale non era andato a buon fine. E qui arriva il colpo di scena.

Alla fine, il risultato positivo del test di gravidanza è infatti arrivato anche senza la necessità di prelevare gli ovuli della youtuber fecondandoli in laboratorio. “Quando mi è uscito quell’incinta non ve lo so spiegare cos’ho provato” ha commentato LaSabri, che si è immediatamente fiondata dal compagno con il test positivo in mano, in lacrime.

Il racconto di come LaSabri ha scoperto di essere incinta è ovviamente finito subito su Youtube. Nel frattempo, su Instagram, la donna ha pubblicato su Instagram la prima vera foto con il pancino bene in vista.

Chi è Pika Palindromo, il compagno della Sabri

La youtuber condividerà questa gioia con il fidanzato, con il quale sta insieme da inizio 2020. Alessio Bourcet, questo il nome del creator, è nato nel 1991 e ha alle spalle, oltre all’attività su Youtube, anche diverse produzioni televisive. Fra queste troviamo Avanti un altro e Chiambretti Night.

Lo scorso anno, nel corso di una gita fuori porta a sorpresa, Alessio Bourcet ha chiesto alla compagna di sposarlo. I due, come riportato da Webboh, si sposeranno il 6 giugno prossimo.