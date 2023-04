La vita di Aurora Ramazzotti è stata stravolta, com’era inevitabile, dalla nascita del figlio Cesare. Un cambiamento importante per l’erede di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che ha deciso di prendere una importante decisione: quella di abbandonare momentaneamente i social network, dove è sempre stata molto attiva con i suoi video divertenti e coinvolgenti ma anche con tanti spunti di riflessione.

Aurora Ramazzotti ha deciso di lasciare i social network

L’annuncio è stato dato su Instagram, con una foto della manina del nuovo arrivato, frutto del grande amore che da cinque anni lega Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza, di professione business analyst. “Sto recuperando – ha scritto la conduttrice, cantante e influencer vista di recente a Michelle Impossible, lo show della madre su Canale 5- Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo”.

Come ogni neo mamma anche la Ramazzotti deve imparare a gestire la nuova quotidianità accanto ad un neonato. Aurora può contare sul supporto di Goffredo Cerza, dei suoceri e ovviamente dei suoi famosi genitori, che sono molto presenti e amorevoli.

Per il momento la 27enne vuole concentrarsi sul piccolo Cesare, mettendo dunque da parte ogni impegno social o professionale. La Ramazzotti è intenzionata a concedersi del tempo per capire le sue nuove priorità ed esigenze.

Di recente si è parlato di un imminente matrimonio di Aurora Ramazzotti ma la diretta interessata ha smentito: per ora si accontenta della convivenza a Milano con Goffredo Cerza, che procede a gonfie vele.

Perché Aurora Ramazzotti ha partorito in Svizzera

Prima di abbandonare il mondo social Aurora Ramazzotti ha svelato ai suoi follower il motivo per cui ha scelto di partorire in Svizzera e non in Italia. La giovane ha semplicemente optato per la struttura dove è nata lei negli anni Novanta. Una scelta quindi romantica ma allo stesso tempo all’avanguardia visto che si tratta di una struttura d’eccellenza.

Aurora Ramazzotti ha partorito il piccolo Cesare alla Clinica Sant’Anna. Quest’ultima si trova a Sorengo, in Svizzera, paese d’origine di mamma Michelle Hunziker, ed è situata su una collina davanti il lago di Lugano.

È una clinica molto famosa tra i personaggi dello spettacolo, difatti qui anche Barbara Berlusconi ha dato alla luce i suoi cinque figli.