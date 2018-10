Lara Zorzetto: il no al Trono, il calo di follower e la frecciatina a Sara Affi Fella

Lara Zorzetto: perché non ha accettato il Trono, cosa c’è dietro al calo di follower e la frecciatina a Sara Affi Fella

Una nuova vita è iniziata per Lara Zorzetto dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Pur essendo uscita single dal programma, infatti, lei stessa oggi a Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) ha dichiarato di aver fatto tesoro di questa esperienza televisiva. “Ho un po’ più di fiducia in me stessa, sono più consapevole, prima non lo ero” ha dichiarato nello specifico. Lara, però, ha ribadito di sentire il bisogno, adesso più che mai, di concentrarsi su se stessa. Se c’è qualcuno nella sua vita? “In questo momento io non sto con nessuno, non sto uscendo con nessuno, ho voglia di un amore folle ma, al momento, sono concentrata su di me” ha affermato la Zorzetto. Gordon (lo youtuber con cui spesso si mostra sui social, ndr)? “Siamo solo amici, siamo stati sempre e solo amici. Una bella amicizie, di quelle che raramente si trovano, è una persona che terrò sempre vicino a me e io per lui ci sarò sempre”.

Lara Zorzetto: il calo dei follower su Instagram e il suo pensiero su Sara Affi Fella

Temptation Island, comunque, ha indubbiamente dato a Lara la possibilità di entrare in contatto con diverse aziende con le quali, come ha ammesso lei stessa, ha più volte collaborato per delle sponsorizzazioni su Instagram. Per questo motivo quando alcuni follower del suo profilo sono “spariti”, e a seguito dello scontro sui social avvenuto con Martina Sebastiani, molti si sono iniziati a chiedere se la cosa potesse in qualche modo nuocere nuocere al suo lavoro. A fare chiarezza sulla questione, però, c’ha pensato oggi la Zorzetto in persona. Il calo dei seguaci? “Tramite degli algoritmi sono stati cancellati dei profili inattivi e di altre persone che non avevano 16 anni” ha detto Lara. La vicenda, ovviamente, oggi non può per nulla essere paragonata al caso di Sara Affi Fella. Su quest’ultima, difatti, l’ex protagonista di Temptation Island ha precisato: “Io non prenderei mai in giro la redazione, è una grandissima mancanza di rispetto. Ci vogliono valori nella vita”.

Lara Zorzetto prossima tronista di Uomini e Donne? Tutta la verità sulla sua partecipazione al programma

A Lara Zorzetto, sempre durante l’intervista, è stato chiesto ovviamente di fare chiarezza sulle voci che quest’estate la vedevano tra le papabili troniste di Uomini e Donne. “Uscendo da Temptation Island ho avuto due tre problemi miei personali e quindi non era un bellissimo periodo per me” ha prima specificato Lara. Che gli avessero proposto veramente il Trono, però, lo si capisce dalle sue parole. Perché non ha accettato? “Dopo Temptation è venuta a mancare una persona a me cara e quando sono uscita io ho detto: se vado sul trono io non sono pronta” ha spiegato lei. Tra le ragioni che l’hanno frenata, inoltre, anche lui: Micheal, il suo ex fidanzato. “Io quando voglio bene una persona, quando la amo, la amo sul serio” ha ribadito lei “Accettare (il trono, ndr) voleva dire che comunque non provavo più un sentimento per Micheal e così non era”. E adesso parteciperebbe? “Forse no, dipende. Adesso, se tu me lo chiedi in questo momento, ti direi no” ha dichiarato.