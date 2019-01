Lara Zorzetto torna single, Deianira attacca: “Con Leonardo mai stati fidanzati”

Lara Zorzetto annuncia la fine della storia con Leonardo, l’attacco di Deianira: “È stato manipolato”

Lara Zorzetto è di nuovo tornata single. L’ex protagonista di Temptation Island, che proprio recentemente aveva comunicato ai fan di essersi fidanzata, ha pubblicato ieri un lungo messaggio su Instagram dove ufficializzava la fine della sua storia con Leonardo. Dopo il suo annuncio, però, sui social qualcuno ha pensato bene di prendere la parola e di lanciare delle precise accuse alla Zorzetto. A puntare il dito contro Lara, ancora una volta, è stata l’influencer Deianira. “Dopo un confronto telefonico con Leonardo ho capito che questo ragazzo è stato manipolato” ha esordito dicendo quest’ultima su Instagram stories.

Deianira contro Lara Zorzetto: “Con Leonardo mai stati fidanzati”

“Credo fortemente che quanto ha detto Leonardo sia la verità che tutti stavano cercando” ha scritto Deianira sul suo profilo Instagram. Secondo l’influencer, stando a quanto si evince dalle sue parole, Lara avrebbe fatto finta di essere fidanzata. Come se non bastasse, subito dopo la sua stories, Deianira ha postato anche quella di Leonardo che a sua volta, invece di negare tutto, ha confermato di non essersi mai sentito il ragazzo della Zorzetto. “Io e Lara non siamo mai stati fidanzati” ha ribadito lui “Ci siamo frequentati […] Non siamo mai stati assieme”.

Deianira VS Lara Zorzetto: continua lo scontro sui social

Questa non è la prima volta che Deianira si scaglia contro Lara Zorzetto. Sul volto noto di Temptation Island, in realtà, ha già avuto da ridire in passato quando, sempre sui social, l’ha accusata di aver strumentalizzato la sua storia con Micheal De Giorgio solo per raggiungere la tanto agognata popolarità grazie alla sua apparizione in TV. Lara, ovviamente, ha sempre respinto ogni tipo di accusa. Le critiche? Sembrano non toccarla minimamente. A parte qualche sfogo di tanto in tanto, infatti, la Zorzetto ha continuato ad andare dritta per la sua strada.