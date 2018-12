Lara Zorzetto risponde con ironia alle critiche: l’odio degli haters scivola addosso all’ex protagonista di Temptation Island

Lara Zorzetto, sopratutto a seguito della sua partecipazione a Temptation Island, è oggi molto seguita su Instagram. Vantare un grosso seguito sui social, però, vuol dire anche spesso fare i conti – purtroppo – con degli utenti che non si distinguono certo per educazione e delicatezza. Con l’odio dei cosiddetti haters ha dovuto fare i conti pure Lara Zorzetto. Come gestisce oggi la cosa l’ex protagonista di Temptation? Di certo non lasciandosi abbattere ma facendo perno su quell’ironia che subito è emersa durante il suo percorso televisivo.

Lara Zorzetto: le critiche sui social? Ecco cosa risponde l’ex protagonista di Temptation Island

“Mamma mia sempre a criticare” ha scritto un utente sotto l’ultimo post Instagram di Lara Zorzetto in riferimento ai commenti poco carini alla ragazza indirizzati. “Ma come fai a resistere?” ha domandato lo stesso, spingendo così l’ex fidanzata di Michael De Giorgio a rispondere. La replica della Zorzetto? Dopo essersi fatta una lunga risata l’ex volto noto di Temptation Island ha commentato ironicamente: “Un giorno i capelli, un giorno il sedere, un giorno l’aria che si respira, un giorno l’unicorno che vola in cielo”.

Lara Zorzetto dopo Temptation Island: cosa è cambiato nella sua vita dopo l’esperienza televisiva

Il modo in cui Lara Zorzetto si racconta oggi è sicuramente diverso e più consapevole. Di sentirsi molto cambiata dopo Temptation Island, in fondo, lo ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata a Radio Radio recentemente. Nuovi progetti, nuova vita e la voglia di guardare avanti e di innamorarsi. Lara ha solo idee e pensieri positivi, l’odio degli haters, dunque, oggi può solo scivolarle addosso. Lei sa chi è ma, sopratutto, sa chi vuole diventare. Tutto il resto sono solo chiacchiere che non interessano più alla Zorzetto.