Lara Zorzetto ritrova l’amore dopo Temptation Island: l’annuncio inaspettato

Sono due giorni che continuò a postare e cancellare questa foto. E come se avessi un po' paura a postarla. Come se volessi proteggere quel qualcosa che è mio. Che mi rende felice. Che è sempre stato lì da tanto tempo, e dovevo solo aprire gli occhi🧸un fulmine a ciel sereno @leovoice_official .. Si inizia il nuovo anno con un nuovo quaderno, un quaderno scelto con cura con la giusta immagine di copertina, con la giusta penna e la giusta calligrafia. Senza errori, la prima pagina L'ho già scritta ed e tutta perfetta.. un anno iniziato con il sorriso sul viso, con il vento tra i capelli, la giusta compagnia e il giusto pranzo..il tutto accompagnato dal suono delle onde del mare. Un anno iniziato con la positività, con L'allegria e la voglia di riaprire le porte a quella dolcezza ormai nascosta. Una dolcezza da condividere in due, a quei sorrisi che nascono spontanei e a quegli occhi che parlano da soli e sanno brillare se trovano la persona giusta che li riaccende. Alla voglia di essere felice, di realizzare i sogni e di non arrendersi alla prima difficoltà. Un anno di speranza verso qualcosa di duraturo e di positivo, che non sia solo un vento caldo di passaggio, ma che sia come un estate che non finisce mai. Un quaderno ancora tutto da scrivere 🐻❤️ 2/365❤️