Lara Zorzetto, l’accusa di Deianira: a Temptation Island tutto preparato? Ecco l’audio

Lara Zorzetto sotto accusa: Deianira pubblica l’audio che la smaschera su Instagram

Deianira Marzano ha iniziato una personale battaglia contro Lara Zorzetto, con l’unico obiettivo di smascherare le sue intenzioni a Temptation Island. Non è la prima volta, da questa estate a oggi, che qualcuno accusa Lara di aver usato il programma per un presunto tornaconto personale. Già altri infatti hanno accusato la ragazza di aver praticamente studiato un personaggio a tavolino e di aver messo in atto un vero copione, con l’unico intento di umiliare l’ex fidanzato Michael De Giorgio. Ed effettivamente così è stato, Lara non ci è andata affatto leggera contro di lui e ha anche raccontato i tradimenti del partner, pure se magari avrebbero dovuto lavare i panni sporchi in casa. Proprio questa espressione è stata usata da Lara nell’audio pubblicato da Deianira La Terribile.

Deianira contro Lara: l’audio prima di Temptation Island incastra la Zorzetto?

Proprio oggi, Deianira ha infatti pubblicato un audio in cui Lara prima di Temptation Island, si presume, ammette le sue intenzioni di umiliare Michael davanti a tutta Italia. Si domandava anche se fosse il caso di raccontare determinate cose o magari sarebbe stato meglio parlarne poi a casa in privato. Evidentemente ha optato per la prima ipotesi. Potete ascoltare l’audio in questione sul profilo Instagram di Deianira, che ha anticipato il tutto scrivendo un messaggio. Sempre tra le storie, e prima dell’audio, infatti si legge: “Ciò che andrete ad ascoltare è un audio, uno dei tanti, che dimostra come molto prima della sua partecipazione a Temptation Island lei svelava a terzi che avrebbe fatto parte del cast. Come se non bastasse […] si è tenuta il tradimento ben nascosto per organizzare di mandarlo a quel paese in TV”. Secondo Deianira, Lara avrebbe pensato di lasciare Michael in televisione umiliandolo per essere poi acclamata dal pubblico e avere notorietà.

Lara ha mentito a Temptation Island? Deianira difende Michael

“Ok, sicuramente lui ha sbagliato – ha affermato ancora Deianira riferendosi a Michael -. Ma certamente non lo ha fatto allo scopo di raggiungere il successo. Come invece ha fatto lei”. La Terribile ha chiosato lasciando intendere di volere smascherare Lara Zorzetto perché rea, a parer suo, di aver giocato con i sentimenti di Michael al solo scopo di avere successo. Questa storia avrà sicuramente ulteriori risvolti. Deianira è convinta di voler pubblicare altri audio e altri messaggi, come ha fatto già ieri. Dal canto suo, Lara dice di non avere nulla da temere e di essere per questo tranquilla e serena, ma ha voluto comunque dire la sua.

Deianira pubblica un audio, Lara si difende

“Noto che a distanza di sette mesi ancora le persone continuano a parlare di Temptation. Soprattutto con audio miei non contestualizzati, messi in un momento di rabbia. Vorrei onestamente vedere chi al posto mio appena scopre determinate cose si mette a ridere e scherzare”, ha appena detto Lara tramite delle storie su Instagram. La ragazza ha proseguito spiegando di non essere d’accordo con l’uso dei social per attaccare e denigrare qualcuno. Inoltre ha detto che prenderà i giusti provvedimenti dopo che sono stati pubblicati contenuti privati. Naturalmente anche lei ha detto di avere delle prove per ribaltare la situazione. In più si è giustificata dicendo che a Temptation Island vanno coppie in crisi, quindi è a posto con la coscienza. “Lasciami nel dimenticatoio, no? […] A distanza di mesi mi faccio la mia vita, credo che dovreste farlo anche voi”, ha ulteriormente aggiunto.