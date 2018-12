Lara Zorzetto, pubblicati suoi messaggi privati: l’avvertimento di Deianira

Lara Zorzetto ancora al centro della polemica: Deianira pubblica un suo messaggio privato

Lara Zorzetto è di nuovo finita al centro della polemica. A scagliarsi contro di lei, ancora una volta, l’influencer Deianira. Quest’ultima, dopo aver pubblicato un messaggio privato scritto in chat dalla Zorzetto ad una fan, ha preso di nuovo la parola per attaccare l’ex protagonista di Temptation Island. La prima volta che Deianira ha tirato in ballo Lara, come molti di voi già sapranno, è stato per via di Michael (ex della Zorzetto). Quest’ultimo, dopo essersi messo in contatto con l’influencer. avrebbe rivelato dei dettagli inediti sulla relazione con Lara. Queste cose, poi, sono state riportate da Deianira su Instagram. Nello screen mostrato poche ore fa, di fatto, è possibile vedere qual è invece oggi l’opinione (non proprio positiva) che la Zorzetto ha in tutta questa faccenda.

Lara Zorzetto messa in guardia da Deianira: dopo la lite l’avvertimento

Le parole usate da Lara Zorzetto nei confronti di Deianira non sono molto piaciute a quest’ultima. L’influencer nota e conosciuta anche nel salotto di Pomeriggio 5, allora, ha deciso di rispondere a tono alla Zorzetto, mandandole un chiaro messaggio. Deianira ha già in passato specificato di essere intenzionata a far venire a galla la verità e di voler in qualche modo “Sbugiardare” Lara. Questo suo concetto lo ha ribadito oggi su Instagram, spiegando che sta solo cercando un escamotage per evitare di avere dei guai con la legge. Una volta capito come muoversi pubblicherà tutti i file audio e i messaggi privati che, a parer suo, dovrebbero mostrare il vero volto di Lara Zorzetto.

Visualizza questo post su Instagram #deianiramarzano ancora contro #larazorzetto Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Dic 27, 2018 at 12:39 PST

Lara Zorzetto innamorata: un nuovo amore dopo Temptation Island

Lara Zorzetto che, ufficialmente e pubblicamente, non ha mai risposto a Deianira, ha deciso proprio recentemente di usare i suoi social per svelare ai fan il volto del suo nuovo fidanzato. Dopo Temptation Island e dopo aver chiuso definitivamente con Micheal Lara ha ritrovato l’amore e, adesso, sembra essere innamorata più che mai.