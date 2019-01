Lara Zorzetto ripensa a Micheal? Nuove dichiarazioni sulla storia finita male

Lara Zorzetto torna a parlare della sua storia con Micheal De Giorgio: lo sfogo sui social

Lara Zorzetto, dopo la fine della storia travagliata con Micheal De Giorgio (con il quale ha partecipato a Temptation Island), ha ritrovato l’amore. Lui si chiama Leonardo e, stando a quanto da lei stessa dichiarato, è l’uomo che oggi è riuscita a farla innamorare di nuovo. L’annuncio fatto da Lara sui social, dove appunto ufficializzava la sua relazione, ha fatto però storcere il naso a molti. La Zorzetto, forse stanca di essere presa di mira, ha allora pubblicato un chiaro messaggio su Instagram stories stanotte, tirando in ballo le sue relazioni passate e, indirettamente, anche Micheal.

Lara Zorzetto ripensa a Micheal De Giorgio? Sui social il messaggio sospetto: “Si ha amato le persone sbagliate”

Lara Zorzetto, come accennato sopra, non ha menzionato apertamente il suo ex fidanzato sui social. In due diversi messaggi, pubblicati entrambi su Instagram stories, l’ex protagonista di Temptation Island ha tuttavia scritto: “Nel caos si ha odiato se stessi e amato le persone sbagliate. È tempo di riordinare le proprie priorità”. A seguire, sempre sul suo profilo, la stessa ha aggiunto: “Forse do valore a quei piccoli gesti che ti cambiano la giornata. Quelli a cui pochi danno peso. Come un ehi sono sotto casa tua’”.

Lara Zorzetto si sfoga sui social: “So cosa vuol dire quando nessuno si prende cura di te”

Lara Zorzetto ha fatto intendere di avere chiare le idee. Leonardo? Dopo aver sofferto tanto, ha spiegato lei, sa adesso cosa vuole. “Un semplice pensiero per vedere felice la persona che lo riceverà, voler scoprire realmente le persone. Senza doppi fini o scopi” ha scritto “Prendersi cura degli altri perché so benissimo quando nessuno si prende cura di te cosa vuol dire”. Inutile dire che molti, nel leggere le sue parole, non hanno potuto fare a meno di pensare alla sua precedente storia con Micheal De Giorgio. Arriverà la replica di lui? Staremo a vedere.