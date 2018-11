Temptation Island, fidanzate contro Lara: dopo il silenzio il messaggio di risposta della Zorzetto

L’amicizia nata tra le ragazze di Temptation Island e Lara Zorzetto, come molti sapranno, non ha avuto proprio il lieto fine che ci aspettavamo. Dopo diverse incomprensioni, sfociate in liti in discussioni sui social, alcune fidanzate di questa edizione di Temptation hanno preso le distanze dalla Zorzetto. Le principali accuse rivolte a quest’ultima, come emerso nelle ultime settimane, riguardavano presunti pettegolezzi messi in giro da Lara dopo la trasmissione. A queste critiche, almeno, inizialmente l’ex fidanzata di Michael Giorgio ha risposto, dopo di che (a quelle successive e anche più recenti) ha deciso di replicare col silenzio, non rispondendo mai direttamente e pubblicamente alle sue “ex amiche”. Nelle ultime ore, però, Lara ha pubblicato su Instagram un messaggio che sembrerebbe proprio essere rivolto a loro e che, di fatto, parrebbe voler mettere un punto a tutta questa storia.

Lara Zorzetto, la replica alle critiche dopo Temptation Island: “Quando smetti di leggere e inizi a fregartene”

“Quando smetti di leggere e inizi a fregartene e a vivere. Come solo te sai fare”, con queste parole Lara Zorzetto ha deciso di accompagnare un suo scatto pubblicato su Instagram stories qualche ora fa. Certo, come si evince, le ragazze di Temptation Island con cui ha litigato non sono state menzionate espressamente dalla Zorzetto. Il riferimento a quanto accaduto dopo il programma, tuttavia, a noi sembra essere chiaro. Lara, in questo modo, ha voluto ribadire di essere pronta a guardare avanti e di non voler badare più a quanto detto e scritto nei suoi confronti. Lei, d’altronde, vanta oggi un grande seguito sui social e, come raccontato a Radio Radio, ha tanti sogni nel cassetto da realizzare (e che la terranno impegnata nei prossimi mesi). I presupposti per ricominciare, dunque, sembrano per il momento esserci tutti.

Lara Zorzetto dopo Temptation Island: ecco perché non ha accettato il Trono

Lara Zorzetto, alla fine, sul trono di Uomini e Donne non c’è finita. I motivi che l’hanno spinta a rifiutare quest’esperienza, qualche settimana fa, li ha spiegati lei stessa in un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli. “Uscendo da Temptation Island ho avuto problemi miei personali” ha raccontato “È venuta a mancare una persona a me cara e quando sono uscita io ho detto: se vado sul trono io non sono pronta”.