Lara Zorzetto, il gesto del nuovo fidanzato non piace: Solo business? La verità

Lara Zorzetto non è più single. L’ex protagonista di Temptation Island, proprio recentemente, ha annunciato sui social di aver ritrovato l’amore dopo Micheal De Giorgio. Nelle ultime settimane, però, la stessa si è ritrovata a dover far fronte a numerose critiche. Quelli che non credono nella sua buona fede, tra cui alcune delle sue ex compagne di avventura, l’hanno spesso accusata di essere interessata solo a voler fare “Business”, e di non essere sincera come si mostra sui social. Le insinuazioni fatte sul suo conto, però, sono scivolate addosso a Lara. Quest’ultima, a dir la verità, raramente è intervenuta in prima persona sulla questione. Di tanto in tanto, tuttavia, a chi oltrepassa il limite insultandola la Zorzetto – ovviamente – risponde. Questo è successo, per esempio, nelle ultime ore. Ed è bastato un commento su Instagram rivolto al suo nuovo fidanzato per spingerla a prendere la parola.

Lara Zorzetto, il gesto del nuovo fidanzato non piace: la risposta di lei a chi l’accusa di voler fare solo “Business”

A far perdere la pazienza a Lara Zorzetto sono state le parole scritte da un utente sotto una delle sue ultime foto pubblicata su Instagram. Questa persona, nello specifico, ha accusato il nuovo fidanzato di Lara di essere interessato a voler fare solo “Business”. Il motivo di questa insinuazione? A quanto pare il ragazzo, nelle sue Instagram stories, avrebbe invitato più volte i suoi follower a seguire e supportare le pagine fan dedicate a lui e Lara. A questa specifica critica, allora, la Zorzetto ha risposto scrivendo: “Se volesse business credimi non è questa la strada. Se vedete il marcio è perché te in primis sei una che ragiona così e già qua ti descrivi”.

Lara Zorzetto stanca delle continue critiche: la risposta per mettere a tacere le”Malelingue”

I continui attacchi ricevuti nelle ultime settimane hanno fatto perdere la pazienza a Lara Zorzetto. L’ex volto noto di Temptation Island, forse sperando di mettere a tacere le polemiche sul suo conto, a tal proposito in un commento pubblicato su Instagram ha scritto: “Siete tristi perché tutti mettono foto. Siete pesanti perché nulla a voi andrà mai bene, ma poco importa perché è il mio profilo, e se voglio condividere un momento dolce lo faccio […] Le malelingue le lascio giù nel canale di Venezia”.