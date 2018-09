Lara Zorzetto, le ragazze di Temptation Island? “Mi hanno offesa e ferita”

Lara Zorzetto rompe il silenzio: cosa è successo con le ragazze di Temptation Island? “Alcuni fatti mi hanno offesa e ferita”

Le ragazze di Temptation Island, dopo diverse voci insistenti sul loro conto, hanno in questi giorni confermato di avere effettivamente litigato con Lara Zorzetto. Stando a quanto emerso dalla loro versione, per la precisione, sarebbe stata proprio quest’ultima ad allontanarsi dal gruppo. “Lara non vuole stare con noi. Ci ignora” aveva affermato in una recente Instagram stories Raffaela Giudice che, subito dopo, era stata seguita anche da Martina Sebastiani (che con Lara stava addirittura dividendo casa dopo Temptation Island e su Instagram ha confermato tutto). In una diretta, infatti, Martina ha confermato di aver discusso con Lara per una questione di stili di vita diversi che, alla fine, le hanno portate ad allontanarsi. A queste dichiarazioni, però, la Zorzetto non aveva mai risposto fino ad oggi. Cosa è successo con le ragazze? “Alcuni fatti mi hanno offesa e ferita” ha specificato lei in un messaggio prima di dire la sua sull’intera faccenda.

Lara Zorzetto spiega perché non frequenta più le ragazze conosciute a Temptation Island: il lungo messaggio su Instagram

La decisione di Lara di non rispondere alle varie accuse che le sono state rivolte in questi giorni è stata giudicata da qualcuno presuntuosa e anche un po’ altezzosa. La Zorzetto si è montata la testa? Alle persone che hanno sostenuto ciò lei oggi ha allora risposto: “Apprendo che da giorni sono diventata centro di argomentazioni da parte di alcune persone. Il mio non rispondere non è snobbismo, non è essere altezzosa o montata, anzi. Semplicemente non amo fare teatrini social. Non desidero neppure giustificare alcune mie reazioni in risposta a fatti che mi hanno offeso e ferita e portato a questo mio distacco. Queste guerre mediatiche non fanno parte del mio essere. Io desidero solo stare con voi, ridere e scherzare”.

Michael De Giorgio ancora innamorato di Lara Zorzetto: la confessione dopo Temptation Island

Lara Zorzetto, al momento, continua a dichiararsi single. Recentemente, però, il suo ex fidanzato Micheal De Giorgio, durante un intervento a Radio Radio, ha dichiarato di stare continuando a sentire la ragazza. Lui è infatti ancora innamorato di Lara e, anche se lei continua a ribadire che tra di loro non può esserci più niente se non un’amicizia, De Giorgio non demorde. Il suo obiettivo? Riconquistare l’amore della ragazza.