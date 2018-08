Lara di Temptation Island: “Ora sorrido. Deve essere così che si ricomincia, no?”

Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale. Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltare pagina e mantenere sempre lo stesso libro. Un libro pieno di valori, un libro pieno della nostra personalità; di noi stessi. Non bisogna cambiare, non bisogna essere qualcuno che non si è. I piedi sempre per terra ma la mente e gli occhi che puntano al cielo. L AFFETTO CHE MI DATE e impagabile 🖤 vi voglio bene, davvero. Ora sorriso senza accorgermene, dev’essere così che si ricomincia No?? Voi che dite? (@demeoletizia grazie cucciola per la gonna che mi hai cucito in super fretta perché sono come una bambina che non sa attendere due giorni perché le amo..Ma ormai dopo 3 anni lo saprai benissimo🖤) Ps: si mi veniva da ridere e Andrrrr me ne ha dovute fare tipo 428042 di foto per averne una dove non mi rotolo per terra dal ridere hahahahaha @andreadalcorso condoglianze per te che mi reggi hahahaha

