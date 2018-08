Lara e Michael lasciati già prima di entrare a Temptation Island? La replica

Lara e Michael sono entrati a Temptation Island già lasciati? La Zorzetto risponde alle accuse

Lara e Micheal non stavano insieme già prima di entrare a Temptation Island o la loro crisi si è accentuata una volta entrati nel programma? Il loro percorso è stato sincero o, forse, si è trattato di una farsa? Diversi i telespettatori che, partendo da quanto visto a Temptation, oggi stanno continuando a sostenere la tesi dell’accordo preventivo (fatto dalla coppia prima di partecipare alla trasmissione). Lara però, adesso che è venuto meno l’obbligo di astensione dal fare commenti e interventi sui social, a queste male lingue ha voluto rispondere personalmente pochi minuti fa.

Lara accusata di aver inscenato tutto a Temptation Island: la replica della fidanzata di Michael

“Secondo me la coppia Lara Michael non è mai esistita” ha scritto un utente sotto una foto della Zorzetto su Instagram “Messa nel programma per fare scena altrimenti sarebbe stata una noia”. A questo commento, probabilmente con l’intenzione di mettere a tacere la polemica, Lara ha risposto dicendo: “Tutto vero cara. Tutto esistito. Lacrime, sorrisi ecc. Non si gioca sulla vita delle persone ne sui loro sentimenti”. La Lara Zorzetto che abbiamo visto noi da casa, dunque, fuori è la stessa persona che ci ha fatto ridere e divertire a Temptation Island con le sue affermazioni e le sue facce. Nessuna farsa, solo il racconto della sua verità.

Lara Zorzetto lascia il fidanzato Michael definitivamente: dopo Temptation Island Uomini e Donne?

Lara Zorzetto, fin dalle prime puntate, ha decisamente conquistato i telespettatori. Sul web, infatti, si è parlato di lei per giorni e, ancora oggi, tantissimi sono i meme dedicati alla ragazza dopo Temptation Island. Lara adesso è un personaggio così amato dal pubblico che, tra i suoi fan, c’è già chi è pronto a scommettere che la rivedremo presto a settembre, magari sul trono di Uomini e Donne.