Alessandra Pierelli, indimenticabile corteggiatrice di Uomini e Donne, ha lanciato un appello a Giorgia Meloni tramite il suo account Instagram. L’ex fidanzata di Costantino Vitagliano, oggi lontana dal piccolo schermo, è rimasta turbata da una vicenda di cronaca accaduta a Napoli e per questo ha chiesto alla premier di fare qualcosa per risolvere la siutazione.

Alessandra Pierelli ha raccontato ai suoi numerosi follower di quanto ascoltato in radio: un fatto che l’ha scossa particolarmente e che si è svolta all’interno di un commissariato di Polizia nel centro di Napoli. Qui un uomo ha cercato di ferire alla gola un agente dopo che il patrigno lo stava denunciando dopo una lite familiare nella quale era rimasta ferita la madre.

Sul posto l’uomo, molto probabilmente sotto effetto di droghe, ha tentato di accoltellare alla gola il compagno della madre e ha ferito l’agente. Si è intromesso un altro poliziotto che ha sparato per difendere il collega ma ora è indagato per omicidio colposo. Il malvivente, un ragazzo di trent’anni, è infatti morto sul colpo.

“Appena sentita alla radio”, ha premesso Alessandra Pierelli su Instagram per poi aggiungere: “Adesso l’agente è indagato. A me è venuto da ridere, la pazzia”. Poi l’appello: “Ma dove viviamo? Ti prego Giorgia Meloni, fai qualcosa”.

Cosa fa oggi Alessandra Pierelli di Uomini e Donne

Che fine ha fatto Alessandra Pierelli? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata famosa grazie alla sua storia d’amore con l’ex tronista Costantino Vitagliano, è da tempo fuori dalla televisione. Si è allontanata dal mondo dello spettacolo dopo il matrimonio nel 2011 con il giocatore di poker Fabrizio Baldassari e la nascita dei due figli Daniel (11 anni) e Liam (9).

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio Alessandra Pierelli – che oggi ha 43 anni – ha ammesso che nell’ultimo periodo ha provato a fare alcuni provini per il piccolo schermo ma che al momento non è riuscita a trovare alcuna proposta interessante. Da tempo si parla di un coinvolgimento di Alessandra a Tale e Quale Show di Carlo Conti ma questa possibilità non si è mai concretizzata.

Nell’attesa Alessandra Pierelli si è concentrata su un altro progetto completamente diverso: ha lanciato la sua prima linea di anelli, Virtue. Si è dunque reinventata come designer di gioielli: un unico modello in quattro colori. Una collaborazione con Capricci Store, che ha creduto nel talento della soubrette.