Alessandra Pierelli oggi: “Tornare in tv è difficile” e cambia lavoro

Che fine ha fatto Alessandra Pierelli? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata famosa grazie alla sua storia d’amore con l’ex tronista Costantino Vitagliano, è da tempo fuori dalla televisione. Si è allontanata dal mondo dello spettacolo dopo il matrimonio nel 2011 con il giocatore di poker Fabrizio Baldassari e la nascita dei due figli Daniel (11 anni) e Liam (9).

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Alessandra Pierelli – che oggi ha 43 anni – ha ammesso che nell’ultimo periodo ha provato a fare alcuni provini per il piccolo schermo ma che al momento non è riuscita a trovare alcuna proposta interessante. Da tempo si parla di un coinvolgimento di Alessandra a Tale e Quale Show di Carlo Conti ma questa possibilità non si è mai concretizzata.

Alessandra Pierelli ha confidato che il suo sogno sarebbe il Festival di Sanremo, dove andrebbe anche gratis nelle vesti di valletta accanto ad Amadeus, ma ha precisato:

“Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molto provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”

Il nuovo lavoro di Alessandra Pierelli

Nell’attesa Alessandra Pierelli si è concentrata su un altro progetto completamente diverso: ha lanciato la sua prima linea di anelli, Virtue. Si è dunque reinventata come designer di gioielli: un unico modello in quattro colori. Una collaborazione con Capricci Store, che ha creduto nel talento della soubrette.

Per Alessandra Pierelli l’anello rappresenta la fede e la forza dei legami indistruttibili. Rappresenta il desiderio di tenere legate a sé le persone che si amano, nell’accezione più dolce del verbo incatenare. Ma la catena rappresenta anche la forza di rialzarsi quando si cade, di rimettersi in gioco e provare cose nuove. La forza di andare sempre avanti.

In che rapporti sono rimasti Alessandra Pierelli e Costantino Vitagliano? Dopo aver fatto sognare l’Italia intera con la loro storia d’amore i due oggi non hanno più alcun tipo di legame. Alessandra ha inoltre ammesso che prima di Baldassari non ha mai conosciuto il vero amore.

Alessandra Pierelli ha confessato di continuare a seguire Uomini e Donne e Maria De Filippi e di apprezzare soprattutto il Trono Over, che le regala momenti di divertimento e spensieratezza.