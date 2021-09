Alessandra Pierelli compie 42 anni: com’è diventata e cosa fa oggi

By

Tanti auguri Alessandra Pierelli! Il 28 settembre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spento le 42 candeline. Un compleanno importante che la diretta interessata ha voluto festeggiare su Instagram, dove ha condiviso delle nuove foto. Il tempo passa ma Alessandra è sempre più bella: superata la soglia dei 40 anni la Pierelli è rimasta elegante e attraente. Se venti anni fa era la ragazza della porta accanto oggi è diventata una moglie e una mamma devota.

Tanti gli auguri che Alessandra Pierelli ha ricevuto sui social network, molti dei quali da parte di personaggi famosi. Solo per citarne alcuni: l’attrice Serena Rossi, la conduttrice Adriana Volpe, l’attore Luca Calvano, l’ex concorrente del Grande Fratello Katia Pedrotti. Tutti uniti nell’augurare il meglio alla Pierelli, che da tempo ha abbandonato il mondo dello spettacolo dopo svariate esperienze in tv, al cinema e a teatro.

Oggi Alessandra Pierelli è concentrata sulla sua famiglia e nel giorno del suo compleanno ha voluto condividere su Instagram delle stories insieme ai genitori e al marito Fabrizio Baldassari. L’ex fidanzata di Costantino Vitagliano ha sposato il giocatore di poker professionista nel 2011 e per amore ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Montecarlo. Qui Alessandra vive insieme a Daniel e Liam, i figli avuti da Baldassari.

Una vita perfetta ma non troppo visto che la Pierelli ha dovuto fare i conti con diversi problemi di salute. Nel 2006 è finita in coma dopo un intervento di liposcultura finito male. Alessandra ha rischiato di morire ed è stata salvata dalla madre, che ha subito capito che c’era qualcosa che non andava. Un dramma che ha segnato la vita della Pierelli, che dopo quella disavventura ha iniziato a lontanarsi dalla vita mondana.

Qualche anno fa Alessandra Pierelli ha dovuto fare i conti con un altro problema di salute, come rivelato a Verissimo di Silvia Toffanin, ma ha preferito non svelare troppi dettagli. Alessandra non ha però nascosto la voglia di avere un terzo figlio, magari una bambina, dopo Daniel e Liam, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2013.

In che rapporti sono rimasti Alessandra Pierelli e Costantino Vitagliano? Dopo aver fatto sognare l’Italia intera con la loro storia d’amore i due oggi non hanno più alcun tipo di legame. Alessandra ha inoltre ammesso che prima di Baldassari non ha mai conosciuto il vero amore.