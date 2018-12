Alessandra Pierelli oggi cosa fa: l’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo

Alessandra Pierelli è tornata in tv. La corteggiatrice più famosa di Uomini e Donne è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. L’ex fidanzata di Costantino Vitagliano ha raccontato della sua nuova vita, lontana dai riflettori e dal mondo del gossip. Oggi Alessandra è una moglie e mamma felice: i suoi tesori si chiamano Fabrizio Baldassarri (giocatore di poker professionista sposato nel 2011) e Daniel e Liam. Prima di parlare però della sua nuova vita privata, la Pierelli si è soffermata a ricordare i suoi problemi di salute. In particolare quell’intervento di liposcultura del 2006 finito male. Un’operazione che l’ha portata in coma e che le ha stravolto la vita. “È stato l’errore più grande della mia vita”, ha sottolineato la 39enne, che ha aggiunto: “Ho rischiato di morire. Mi ha salvata mia madre che, in clinica, si è accorta che c’era un problema reale che si stava trasformando in qualcosa di irreversibile. Ha chiamato l’ambulanza e poi sono arrivata al Gemelli che non smetterò mai di ringraziare”.

Alessandra Pierelli: no comment sugli altri problemi di salute

Dopo quell’intervento, Alessandra Pierelli ha avuto un altro problema di salute. Una situazione già accennata a Verissimo della quale l’ex pupilla di Maria De Filippi non parla volentieri. Tanto che neppure a Vieni da me ha voluto approfondire: si è limitata a dire che ora sta bene ed è felice a Montecarlo, accanto alla sua famiglia. Che potrebbe allargarsi in futuro: Alessandra è pronta infatti per un terzo figlio. “Mi piacerebbe avere una femmina, magari più in là”, ha confidato la Pierelli, che è diventata mamma nel 2011 e nel 2013. “Non ho aspettato per il secondo, volevo far crescere i miei figli insieme”, ha puntualizzato l’ex del Trono Classico.

Alessandra Pierelli e Fabrizio Baldassari innamoratissimi

Sposati dal 14 febbraio 2011, il matrimonio tra Alessandra Pierelli e Fabrizio Baldassari procede a gonfie vele. “Lui mi ha corteggiata per un anno, è stato bravo. Prima di lui non ho mai conosciuto il vero amore”, ha ammesso Alessandra.