Lapo Elkann si confessa: “Grandi vuoti”, la rinascita dopo il grave incidente

Lapo Elkann si confessa in una intervista a cuore aperto dopo l’incidente in Israele: le sue parole

Lapo Elkann ha raccontato la sua rinascita in una intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola questa settimana. Il rampollo di casa Agnelli si è lasciato andare a confessioni e rivelazioni e ha costruito il suo racconto passando tra gli alti e i bassi che ha attraversato. Una rinascita che è iniziata dopo il tremendo incidente di cui è stato vittima a fine anno scorso e da cui è ripartito per ricostruire la sua vita. E di tutto questo dice grazie alla sua famiglia: è grazie a loro se è riuscito a rialzarsi. In particolare ha detto che sono stati suo fratello e sua sorella a non fargli mancare mai sostegno e amore. Tre fratelli legati da un cordone che non si spezzerà mai, ha raccontato, e senza di loro oggi non sarebbe ciò che è. Lapo ha parlato con tanto amore e altrettanta riconoscenza della sua famiglia, che gli è stata sempre vicino anche quando intorno a lui vedeva solo dei buchi giganteschi.

Lapo Elkann: “Qualunque essere umano può attraversare dei grandi vuoti”

Il racconto di Elkann è proseguito poi parlando di alcune facili critiche che qualcuno potrebbe muovergli. Essendo nato in una famiglia benestante infatti verrebbe facile credere che tutto sia stato semplice e che abbia avuto solo vantaggi. Ma questo non è tutto nella vita. “Non mi lamento e non faccio la vittima, dico comunque che qualunque essere umano può attraversare dei grandi vuoti”, ha dichiarato. Dei vuoti che lui in un primo momento aveva purtroppo deciso di riempire nel modo sbagliato, ovvero facendo uso di sostanze. Poi è riuscito a tornare in sé grazie agli affetti e adesso è con la famiglia che riesce a colmare quei grandi vuoti. “Ho trovato la pace e la forza interiore, ma bisogna lavorare ogni giorno”, ha detto. Lapo ha spiegato di aver capito che ciò che è esteriore a sé stessi non conta se non si sa bene quale sia il proprio posto nel mondo.

Lapo Elkann, la rinascita dopo l’incidente: “Ho avuto una spinta in più”

Elkann con la sua associazione LAPS ha realizzato una raccolta fondi per aiutare l’Italia durante l’emergenza Coronavirus. Un modo per aiutare l’Italia, che sente e sentirà sempre come il suo paese nonostante giri il mondo, ma anche un modo per restituire ciò che ha ricevuto nella vita sentendo di essere stato graziato più volte. E ha aggiunto: “Ho avuto varie peripezie ed è inutile nasconderlo, i miei alti e bassi sono di dominio pubblico. Dopo quello che mi è successo in Israele ho avuto una spinta in più”. Dopo il grave incidente in Israele, Lapo ha capito di non dover essere attaccato alle cose materiali e a ciò che possiede, specialmente se intorno a sé vede sofferenza.